我是廣告 請繼續往下閱讀

📌以下為本文重點：

▲米津玄師12/26~12/27在台北大巨蛋座位圖＋票價。（圖／大鴻藝術BIG ART / 超級圓頂SUPER DOME）

米津玄師今天誰能搶？中國信託全卡友資格一次看

搶票前必做！3步驟先綁好中國信託卡加快搶票速度

米津玄師10月25日幾點開賣？每場最多買2張

米津玄師大巨蛋怎麼搶？9步驟快速完成購票

米津玄師實名制怎麼填？幫朋友買票注意這件事

米津玄師搶票重點QA

米津玄師大巨蛋演唱會時間、地點、票價

日本人氣歌手米津玄師將於2026年12月26日、27日在台北大巨蛋舉辦《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》演唱會，2場最多可容納約8萬人，想搶票的歌迷不用全靠抽籤碰運氣！昨（24）日中國信託財管鼎鑽卡友率先購票後，今（25）日上午10:00～16:00點輪到「中國信託全卡友優先購」，只要持有符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡，就能透過Ticket Plus遠大售票系統直接搶票，每位會員每場最多購買2張。不過，這次AE卡不能用，信用卡還得完成實體卡開卡，購票時更要輸入「卡號前6碼」驗證資格，也建議歌迷開賣前先到遠大售票會員專區綁定信用卡16碼卡號，即可省下結帳時輸入卡號的時間，搶票速度也能快一點。《NOWNEWS今日新聞》整理米津玄師大巨蛋10月25日中國信託卡友搶票攻略、信用卡綁定教學、購票步驟、實名制規定及常見刷卡問題，讓歌迷開賣前一次準備好。米津玄師10/25誰能搶？中國信託全卡友資格一次看搶票前必做！3步驟先綁好中國信託卡加快搶票速度米津玄師10月25日幾點開賣？每場最多買2張米津玄師大巨蛋怎麼搶？9步驟快速完成購票米津玄師實名制怎麼填？幫朋友買票注意這件事米津玄師搶票重點QA米津玄師大巨蛋演唱會時間、地點、票價今天10月25日上午10點開放的是「中國信託全卡友優先購票」，但不是拿著任何一張印有中國信託字樣的卡片就能買。這次接受中國信託信用卡及簽帳金融卡，必須是已完成實體卡開卡的有效卡片，；購票前還要輸入卡號前6碼進行資格驗證。另外，今天是限區、限量優先購票，不代表大巨蛋所有票區都會開放，能買到哪些價位，仍以Ticket Plus遠大售票系統實際顯示為準。1、先登入Ticket Plus遠大售票會員還沒有遠大會員的歌迷，記得先完成註冊，確認手機號碼、Email都已驗證成功；有帳號的人，也建議提前登入，避免開賣後才發現忘記密碼。2、提前綁定中國信託信用卡登入遠大售票會員後，依序進入「個人資料→信用卡資訊」，新增要使用的中國信託信用卡。建議事先確認卡號、有效期限及卡片後3碼，減少結帳時重新輸入資料的時間。不過，提前綁卡不代表已經完成購票資格驗證，正式購票時仍須依系統指示輸入卡號前6碼。3、確認卡片已開卡、額度及3D驗證正常今天必須使用中國信託指定卡片付款，請先確認實體卡已經開卡、可用額度足夠，並且能正常完成網路交易及3D安全驗證。尤其刷卡時可能需要透過銀行簡訊或其他驗證方式確認交易，建議把手機放在身邊，確認收訊正常，別好不容易搶到票，最後卻因為收不到驗證碼而刷卡失敗。中國信託全卡友優先購票時間：2026年10月25日（日）10：00～16：00售票連結：購票資格：中國信託信用卡、簽帳金融卡持卡人，AE卡除外付款方式：限符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡購票張數：每位會員每場最多2張，每個證件號碼每場限1張這次採直接購票，不需要先登記抽選，只要成功選到門票、填妥實名資料並完成付款，就能取得購票資格。不過，下午4點只是本階段的結束時間，門票採限量販售，若提前售完，就不會等到4點才停止販售。1、提前登入Ticket Plus遠大售票系統，確認會員帳號、手機及Email驗證正常。2、進入米津玄師《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》演唱會購票頁面。3、上午10點開賣後，點選「立即購票」，選擇12月26日或27日場次。4、進入中國信託全卡友優先購票流程，依照畫面指示輸入「信用卡卡號前6碼」，驗證卡友資格。5、選擇想購買的票區及張數，每個會員每場最多2張，座位由電腦自動安排。6、進入實名制資料頁面後，系統會暫時保留票券10分鐘，請立即填寫每張門票對應的姓名及證件號碼。7、確認實名資料、票價及張數正確，進入信用卡付款頁面。8、使用符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡付款，依銀行要求完成3D安全驗證。9、付款後回到遠大售票「我的訂單」，確認訂單已成功付款，才算真正搶到門票。這次米津玄師大巨蛋演唱會全面採實名制，每個證件號碼同一場只能購買1張門票，每位遠大會員每場最多購買2張，而且會合併計算不同售票階段已付款的門票。例如A想幫朋友B一起搶12月26日場次，只要用同一個遠大帳號購買2張，分別填入A、B的實名資料即可，不需要兩個人都有中國信託信用卡。但如果A或B已經在昨天的財管鼎鑽優先購票階段買到26日門票，今天就不能再用相同證件號碼重複購買同一場。台灣籍歌迷必須填寫與身分證相符的繁體中文姓名及身分證字號，外國籍則填寫與護照相符的英文姓名及護照號碼。官方不接受購票後修改姓名、證件號碼，也不能把票直接轉給別人，因此替朋友搶票之前，務必先收齊正確資料。Q：今天10月25日，一般中國信託卡友也能搶嗎？A：可以。今天開放的是中國信託全卡友優先購票，不限財管鼎鑽會員，只要持有符合資格、已完成實體卡開卡的中國信託信用卡或簽帳金融卡，就能參加，AE卡除外。Q：中國信託簽帳金融卡可以買嗎？A：可以。這次除了中國信託信用卡，也開放符合資格的簽帳金融卡持卡人參加，但同樣必須完成實體卡開卡，並確認卡片可正常進行網路交易。Q：提前綁定信用卡，就不用再輸入卡號了嗎？A：不是。提前綁卡主要是減少結帳時輸入付款資料的時間，正式購票時仍須依照系統指示輸入卡號前6碼，完成卡友資格驗證。Q：我有中國信託卡，但朋友沒有，可以幫他買票嗎？A：可以。只要購票會員符合卡友資格，並使用指定卡片付款，就能替朋友購買實名票券。每張票都要填寫實際入場者的姓名及證件號碼，不能全部填自己的資料。Q：昨天10月24日已經買到2張，今天還能再買嗎？A：如果昨天已經買滿同一場次2張，今天就不能再用相同會員帳號加買該場次。不過，12月26日及27日分開計算，仍可購買另一場尚未達到限額的門票。Q：選到票之後，系統會幫我保留多久？A：進入實名制資料頁面後，系統會暫時保留票券10分鐘，請在期限內完成資料填寫及後續購票程序。建議先把同行朋友的姓名、證件號碼準備好，不要進入頁面後才開始詢問。Q：刷卡失敗，系統還會幫我保留門票嗎？A：不一定。必須依照訂單顯示的付款期限及狀態處理，如果付款失敗，應在期限內重新嘗試，逾期訂單可能自動取消。刷卡後也要到「我的訂單」確認付款成功，不能只看銀行授權畫面。Q：今天沒搶到票，還有機會嗎？A：有。這次大巨蛋門票並非全部集中在中國信託優先購階段販售，後續還有其他購票及登記抽選階段。演出日期：2026年12月26日（六）18：002026年12月27日（日）18：00演出地點：台北大巨蛋演出票價：5980元、5680元、4880元、4480元、3880元、2800元、2480元、1800元、身心障礙優惠席2840元、2240元售票系統：Ticket Plus遠大售票