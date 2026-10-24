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▲BELLAVITA 10月24日暫定於下午3點對外營業。（圖／取自粉專）

▲Global Mall環球購物中心尚未公布營業時間異動。（圖／記者鍾怡婷攝）

薔琵颱風暴風圈持續籠罩台灣！週六（24）日全台共計13縣市宣布停班停課，各大百貨也宣布營業時間異動，台北101、SOGO、京站、新光三越皆宣布下午2點開門營業，新莊宏匯廣場12點開。《NOWNEWS》整理全台百貨颱風天營業異動，並持續更新最新營業資訊。受薔琵颱風影響，新光三越10月24日桃園以北共9家分店（含台北南西店、台北信義新天地A4／A8／A9／A11、台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店）及臺北車站將於下午2點起開始營業，其餘各分店正常營業。遠東SOGO表示，10月24日忠孝館、復興館、天母店、中壢店、新竹店、及遠東Garden City等，營業時間調整為下午兩點。高雄店則正常營業。因應薔琵颱風來襲，2026年10月24日（六）台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳延後至下午2點開始營運。部分品牌可能會自主決定暫停營業，詳情請洽詢各品牌。台北101營業狀況如有任何變更，將另行於官網與社群媒體公告。為維護全體賓客與同仁的安全，BELLAVITA 10月24日暫定於下午3點對外營業。如有異動，將於官方社群另行公告。10/24營業時段調整為12:00-22:00因應薔琵颱風影響，10月24日誠品生活松菸、南西、新店、台中480等台中以北據點14:00起營業。百貨店點則配合各百貨時間。後續將視颱風動態與風雨情況機動調整，謝謝。因應薔琵颱風來襲，華泰名品城10月24日（週六）營業時間暫時調整為14:00起對外營業。原訂10月24日（週六）舉辦的「搗蛋鬼討糖趣」，因天候因素將取消活動。10月25日暫定正常舉行因應薔琵颱風持續影響，10月24日將延後於14:00開始營業。📍1F 轉運站萊爾富 24 小時營業屈臣氏 12:00-24:00順成蛋糕 11:00-22:00路易莎咖啡 8:00-22:00📍4F主題餐廳海底撈 14:00-03:00Mo-Mo-Paradise 14:00-23:00暫未公告暫未公告𝗠𝗜𝗧𝗦𝗨𝗜 𝗢𝗨𝗧𝗟𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗞：暫未公告暫未公告10月24日下午2點開始營業暫未公告美麗華商場、超市10月24日延後至下午2點營業；摩天輪、旋轉木馬10月24日暫停營業，開放時間將視情況另行通知。暫未公告：暫未公告10月24日下午2點開始營業暫未公告​​​​​​​：暫未公告​​​​​​​：暫未公告​​​​​​​​​​​​​​：暫未公告​​​​​​​