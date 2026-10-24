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▲7-11咖啡優惠，拿鐵2杯77元。（圖／7-11提供）

▲7-11線上寄杯「CITY探索潮流集點送」活動檔期。（圖／業者提供）

▲7-11自10月22日至10月31日期間，在APP推出10杯組合價。（圖／業者提供）

▲7-11自10月25日至10月31日期間，APP開跑萬聖節咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全家「5天5好康」是10月23日至10月27日。（圖／業者提供）

▲全家恭喜入圍謝盈萱入圍金鐘61，咖啡限定優惠。（圖／全家提供）

▲全家光復節連假寄杯優惠。（圖／全家提供）

▲全家光復節連假寄杯優惠。（圖／全家提供）

▲萊爾富萬聖節限定優惠，飲品買10送10。（圖／萊爾富提供）

▲美廉社20周年慶，咖啡100杯組比買1送1半價5折還划算。（圖／美廉社提供）

光復節連假來了！萊爾富門市指定咖買一送一，特濃美式、燕麥拿鐵、抹茶歐蕾都半價，還有寄杯買10送10；7-11門市有大杯美式2杯66元、拿鐵2杯77元，還可搭配自帶杯多折扣5元；全家則是特濃美式、特濃拿鐵、抹茶拿鐵買2送2。◾大杯美式2杯66元，6折（原價55元、特價33元）◾大杯拿鐵2杯77元，7折（原價每杯55元、平均每杯39元）◾日本靜岡濃抹茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）◾榛果摩卡高蛋白拿鐵／黑糖粉粿冬瓜拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）◾槴子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）◾大杯濃萃拿鐵17杯700元，6.9折（原價60元、特價41元）◾特大杯厚乳拿鐵17杯850元，6.5折（原價85元、特價50元）◾風味系列指定飲品17杯880元，6.5折（原價75元、特價52元）◾西西里風檸檬咖啡系列17杯920元，6.8折（原價80元、特價54元）◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）◾特大杯拿鐵10杯480元，6.9折（原價70元、特價48元）◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）◾咖啡珍珠歐蕾10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯600元，5.5折（原價110元、特價60元）◾香鑽水果茶10杯450元，6.4折（原價70元、特價45元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶10杯360元，6.0折（原價60元、特價36元）◾大杯燕麥拿鐵6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）◾風味飲指定熱飲7杯333元，7.3折（原價65元、特價48元）◾一顆檸檬青茶／青梅冰茶／一顆檸檬紅茶9杯333元，6.2折（原價60元、特價37元）◾冰淇淋紅茶8杯333元，6.4折（原價65元、特價42元）◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特濃經典美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾特濃經典拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾厚濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾特濃美式6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）◾特濃拿鐵5杯250元，6.3折（原價80元、特價60元）◾經典拿鐵7杯250元，6.5折（原價55元、特價36元）◾經典美式9杯250元，6.2折（原價45元、特價28元）◾阿里山優遊吧斯 綜合美式5杯250元，6.3折（原價80元、特價50元）◾阿里山優遊吧斯 綜合拿鐵4杯250元，7折（原價90元、特價62元）◾經典巧克力飲6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）◾霜淇淋8支250元，6.4折（原價49元、特價31元）◾厚濃抹茶拿鐵6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）◾酷繽沙黑炫6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）◾大杯重乳拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）◾台茶18紅玉拿鐵買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）◾大杯鮮奶拿鐵100杯2400元，約4.4折（原價55元、特價24元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）