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▲全聯光復節連假優惠，週末推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP）

▲「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52（約102g／粒）」原價25元、特價15元。（圖／全聯提供）

▲全聯美國宇宙脆蘋果每粒39元，國產去骨腿肉二連包特價209元。（圖／全聯提供、記者整理）

光復節連假優惠來了！全聯今明兩天（24日、25日）推出指定商品買一送一優惠，門市有抽取式衛生紙、無糖黑咖啡、綜合麻糬都有買一送一，生鮮部分，金圓頭奇異果15元、美國宇宙脆蘋果每粒39元；大全聯特大白蝦仁600g特價288元，現省111元。全聯官方LINE好友今明兩天（24日、25日）買一送一限定優惠，包括「凱岳土地公 綜合麻糬／綜合花生糖」買一送一，平均單件不用80元；還有「饗樂吧 黑蒜脆餅」原價89元、特價45元，半價入手；還有「喬亞無糖黑咖啡 6入」、「春風抽取式衛生紙」也都買一送一。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。◾「進口青花菜（約180g／粒）」原價53元、特價39元◾「美國宇宙脆蘋果#64（約250g／粒）」原價49元、特價39元◾「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52（約102g／粒）」原價25元、特價15元◾「草蝦（280g／盒）」原價198元、特價165元◾「國產去骨腿肉二連包（約760g／2包）」原價235元、特價209元◾「豬胸排骨切塊（約300g／盒）」原價135元、特價99元，現省36元◾「美味堂去骨醉雞腿（產銷履歷）（約300g／盒）」，原價219元、特價199元◾「We Sweet黑糖涼糕（300g／盒）」原價55元、特價45元◾「READ BREAD克林姆麵包（100g／個）」原價28元、特價23元◾「台農57號地瓜」原價42元／台斤、特價33元／台斤◾「台灣空心菜（約500g／袋）」原價52元、特價39元◾「台灣鮮香菇（大）（約300g／盒）」原價89元、特價79元◾「智利富士蘋果#88（約190g／粒）」原價29元、特價22元◾「美國宇宙脆蘋果#72（約250g／粒）」原價35元、特價33元◾「特大白蝦仁（600g／包）」原價399元、特價288元，現省111元◾「冷藏肉－國產雞棒棒腿／大包裝」每台斤原價137.4元、特價108元◾「冷藏肉－特選豬里肌肉塊／大包裝」每台斤原價270.6元、特價210元◾「直採美國Prime冷藏牛梅花牛排」，每100g原價80元、特價72.9元。◾「青花椒味噌燒肉／條」原價149元、特價119元◾「克林姆麵包（80g／個）」原價22元，特價6入96元，平均每入16元◾「奶油蛋糕（葡萄）（145g／個）」原價45元，特價2入76元，平均每入38元。