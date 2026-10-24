皮克敏手遊《Pikmin Bloom》宣布，下周將進行「地圖資料大改版」，調整部分地點的分類、名稱及位置，甚至可能新增或移除地點，進而影響玩家能取得的花苗種類，對於仍在努力收集裝飾皮克敏的玩家而言，更新後值得重新探索熟悉區域，留意花苗分類是否出現變化。
《Pikmin Bloom》透過遊戲app發布公告，近期將針對應用程式內的地圖資料進行大幅度更新，影響範圍可能比過往更廣，官方強調，各地變動類型與程度不盡相同，部分地點的分類、位置及名稱都可能調整，玩家熟悉的花苗探索路線也值得重新留意。
地圖分類大洗牌 花苗種類可能跟著變
這次更新最受關注的，是地點分類可能改變，《Pikmin Bloom》提及，部分地點的分類調整後，玩家在該處可能取得的花苗種類也會隨之變動，對仍在努力收集各類裝飾皮克敏的玩家而言，更新後可以觀察常去地點是否出現不同類型的花苗。
簡單來說，官方將重新調整地圖上各個地點的「分類標籤」，進而影響玩家能找到什麼花苗，例如玩家原本在某個地點只能找到「路邊」分類的飾品皮克敏，但更新後，若該地點被重新歸類為「森林」或其他類型，未來就可能找到不同飾品的花苗，不過，這不代表每個地點都一定會改變，也不保證玩家能直接找到缺少的圖鑑，實際結果仍要看更新後的地圖分類。
地圖地點增減、名稱恐變 舊花苗資料不受影響
除了分類調整，《Pikmin Bloom》地圖上也可能新增部分地點，既有的地點則可能調整或移除，部分名稱也會有所變更，這代表玩家平常散步、通勤或出遊時使用的探索地點，更新後可能出現不同結果，值得重新走訪熟悉的區域，觀察花苗種類是否有所變化。
不過，《Pikmin Bloom》特別提醒，更新當下玩家已經持有，或已經出現在探險列表中的花苗，其分類與地點名稱都會維持不變。因此，更新前後取得的花苗可能呈現不同結果，玩家若想確認地圖資料變動帶來的影響，可留意新取得花苗的分類與地點資訊。
至於這次更新是否能幫助玩家補齊尚未收集的飾品皮克敏，目前仍無法確定，官方尚未宣布新增裝飾種類，也沒有表示特定花苗的出現機率會提高。建議玩家待更新完成後，持續觀察常去地點的花苗變化，並比對社群回報，確認哪些區域可能出現新的收集機會。
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這次更新最受關注的，是地點分類可能改變，《Pikmin Bloom》提及，部分地點的分類調整後，玩家在該處可能取得的花苗種類也會隨之變動，對仍在努力收集各類裝飾皮克敏的玩家而言，更新後可以觀察常去地點是否出現不同類型的花苗。
簡單來說，官方將重新調整地圖上各個地點的「分類標籤」，進而影響玩家能找到什麼花苗，例如玩家原本在某個地點只能找到「路邊」分類的飾品皮克敏，但更新後，若該地點被重新歸類為「森林」或其他類型，未來就可能找到不同飾品的花苗，不過，這不代表每個地點都一定會改變，也不保證玩家能直接找到缺少的圖鑑，實際結果仍要看更新後的地圖分類。
除了分類調整，《Pikmin Bloom》地圖上也可能新增部分地點，既有的地點則可能調整或移除，部分名稱也會有所變更，這代表玩家平常散步、通勤或出遊時使用的探索地點，更新後可能出現不同結果，值得重新走訪熟悉的區域，觀察花苗種類是否有所變化。
不過，《Pikmin Bloom》特別提醒，更新當下玩家已經持有，或已經出現在探險列表中的花苗，其分類與地點名稱都會維持不變。因此，更新前後取得的花苗可能呈現不同結果，玩家若想確認地圖資料變動帶來的影響，可留意新取得花苗的分類與地點資訊。
至於這次更新是否能幫助玩家補齊尚未收集的飾品皮克敏，目前仍無法確定，官方尚未宣布新增裝飾種類，也沒有表示特定花苗的出現機率會提高。建議玩家待更新完成後，持續觀察常去地點的花苗變化，並比對社群回報，確認哪些區域可能出現新的收集機會。