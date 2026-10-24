薔琵颱風今（24）日凌晨1時左右掠過宜蘭南方澳附近，中央氣象署認定颱風中心並未完成進入陸地，因此研判不算登陸，除了薔琵颱風接下即將北上遠離外，今年第30號颱風「煙花」已於凌晨2時生成，中央氣象署指出，目前對台灣暫無直接影響。《NOWNEWS》特別整理颱風動態資訊，包括薔琵颱風最新路徑、光復節風雨天氣、颱風警報解除時間，以及煙花颱風最新資訊，提供民眾一文掌握颱風最新動態。
薔琵颱風一夜打轉後暴風圈消瘦！最快下午解除海警
根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風今早8時位置在宜蘭東方約150公里之處，以每小時21公里速度，向北轉東北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風以上，7級風平均暴風半徑250公里，10級風平均暴風半徑80公里，目前仍然為中度颱風。
氣象署表示，薔琵颱風經過一夜打轉之後，今天白天起就會逐漸北上，強度也在持續減弱中，最快白天上午就會變成輕度颱風，隨著薔琵颱風逐漸遠離，下午到晚間就有機會解除陸警、今晚到深夜有機會解除海警。
薔琵颱風最後風雨時刻！周日放晴遠離「光復連假好天氣到」
氣象署說，雖然雨勢會從白天開始持續趨緩，不過北部地區山區仍要嚴防豪雨；台中以北、南投、台南及雲林以南山區防局部大雨，整體雨勢預估在今晚至明晨趨緩。但強風特報也持續中，預計也是午後才會開始逐漸減弱，請今天白天要外出的民眾要多加留意安全。
至於周日開始至下周一，氣象署提到，剩餘兩天連假天氣穩定，周日北部降雨減少，從短暫陣雨、多雲轉為不會降雨，中南部可見陽光，澎湖、金門、馬祖降雨趨緩，東半部仍有局部短暫陣雨。
薔琵颱風後「煙花颱風也生成」！目前暫時不影響台灣
而薔琵颱風前腳準備要離開，氣象署表示，原位於威克島南方海面上的熱帶性低氣壓，已於凌晨2時增強為輕度颱風，編號第30號，國際命名為IN-FA，中文譯名為「煙花」。
中央氣象署預測，煙花颱風未來將向北轉西北西方向移動，目前對台灣沒有直接影響。
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根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風今早8時位置在宜蘭東方約150公里之處，以每小時21公里速度，向北轉東北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風以上，7級風平均暴風半徑250公里，10級風平均暴風半徑80公里，目前仍然為中度颱風。
氣象署表示，薔琵颱風經過一夜打轉之後，今天白天起就會逐漸北上，強度也在持續減弱中，最快白天上午就會變成輕度颱風，隨著薔琵颱風逐漸遠離，下午到晚間就有機會解除陸警、今晚到深夜有機會解除海警。
氣象署說，雖然雨勢會從白天開始持續趨緩，不過北部地區山區仍要嚴防豪雨；台中以北、南投、台南及雲林以南山區防局部大雨，整體雨勢預估在今晚至明晨趨緩。但強風特報也持續中，預計也是午後才會開始逐漸減弱，請今天白天要外出的民眾要多加留意安全。
至於周日開始至下周一，氣象署提到，剩餘兩天連假天氣穩定，周日北部降雨減少，從短暫陣雨、多雲轉為不會降雨，中南部可見陽光，澎湖、金門、馬祖降雨趨緩，東半部仍有局部短暫陣雨。
而薔琵颱風前腳準備要離開，氣象署表示，原位於威克島南方海面上的熱帶性低氣壓，已於凌晨2時增強為輕度颱風，編號第30號，國際命名為IN-FA，中文譯名為「煙花」。
中央氣象署預測，煙花颱風未來將向北轉西北西方向移動，目前對台灣沒有直接影響。
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