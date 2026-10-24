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薔琵颱風一夜打轉後暴風圈消瘦！最快下午解除海警

目前仍然為中度颱風。

最快白天上午就會變成輕度颱風，隨著薔琵颱風逐漸遠離，下午到晚間就有機會解除陸警、今晚到深夜有機會解除海警。

▲薔琵颱風經過一夜打轉之後，今天白天起就會逐漸北上，強度也在持續減弱中，最快白天上午就會變成輕度颱風，海陸警從下午開始將陸續解除。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風最後風雨時刻！周日放晴遠離「光復連假好天氣到」

雖然雨勢會從白天開始持續趨緩，不過北部地區山區仍要嚴防豪雨；台中以北、南投、台南及雲林以南山區防局部大雨，整體雨勢預估在今晚至明晨趨緩。

剩餘兩天連假天氣穩定

▲雖然雨勢會從白天開始持續趨緩，不過北部地區山區仍要嚴防豪雨；台中以北、南投、台南及雲林以南山區防局部大雨；周日起天氣開始好轉。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風後「煙花颱風也生成」！目前暫時不影響台灣

煙花颱風未來將向北轉西北西方向移動，目前對台灣沒有直接影響。