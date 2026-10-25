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NBA費城76人開季拿下2連勝，但41歲球星詹姆斯（LeBron James）卻在台灣時間今（25）日主場迎戰密爾瓦基公鹿的比賽前，確定因下背部及坐骨神經痛管理缺陣，這也是他加盟76人後首次休戰。不過，總教練納斯（Nick Nurse）賽前透露，詹姆斯並未反映任何疼痛或不適，球團對他的後續健康狀況並不擔心，這次缺陣主要是出於長期負荷管理考量。根據76人官方傷病報告，詹姆斯原本被列為出賽成疑（Questionable），隨後確定無法出戰公鹿，原因為下背部及坐骨神經痛管理（Low Back/Sciatica Management）。不過，總教練納斯在賽前接受媒體訪問時表示，詹姆斯目前沒有向球團反映疼痛或任何身體不適，教練團也不擔心他的後續恢復狀況。事實上，詹姆斯上季效力洛杉磯湖人期間，就曾因坐骨神經痛問題缺席開季前14場比賽。如今轉戰費城，球團顯然不希望同樣的傷勢再度影響他整個球季的出賽安排。76人本週末迎來新賽季首次背靠背賽程，25日先對公鹿，26日接著迎戰底特律活塞，對41歲的詹姆斯與長期受到傷病困擾的恩比德（Joel Embiid）而言，如何分配出賽時間成為重要課題。詹姆斯前兩戰平均上場33.5分鐘，納斯先前就曾透露，球團將謹慎管理兩名明星球員的出賽負荷，希望讓他們在明年季後賽仍能保持健康。恩比德也表示，自己預計只會出賽週末背靠背的其中一場。詹姆斯今年夏天轉戰76人後，雖然個人得分已不如巔峰時期，仍在球隊攻守兩端扮演重要角色。開季前兩場比賽，他平均繳出15.5分、9.5籃板及6.0助攻，76人也先後擊敗衛冕軍紐約尼克與克里夫蘭騎士，以2勝0敗展開新球季。其中面對騎士一戰，76人一度落後多達29分，最終仍以114：106完成大逆轉。詹姆斯單場貢獻17分、10籃板、5助攻及3抄截，展現全能身手。這場逆轉勝也是詹姆斯長達24個NBA球季生涯中，所屬球隊完成的最大落後分差逆轉，替他加盟費城後的開局增添紀錄。