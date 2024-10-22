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▲迪麗熱巴有天使臉孔、魔鬼身材，至今對外宣稱單身。（圖／嘉行迪麗熱巴工作室微博）

▲工作室替迪麗熱巴闢謠已經成為常態。（圖／迪迪熱線微博）

▲黃景瑜和迪麗熱巴的緋聞傳不停。（圖／Johnny黄景瑜微博）

新疆尤物迪麗熱巴2015年以電視劇《克拉戀人》打開知名度，而後主演《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》、《你是我的榮耀》等劇走紅兩岸三地，並成為節目《奔跑吧》班底，人氣飛速暴漲，一張如芭比娃娃般的五官被日本人盛讚是「中國頂級美女」。未婚的迪麗熱巴近日又被影射，之前停工半年的原因是去生孩子，小孩的父親為當紅演員，對此，官方發聲否認。一名大陸網紅郭美美昨（21）日開直播表示，有兩位一線演員「還沒領證但已經有小孩了」，並指出是新疆女星、東北男星，「我都驚呆了，我說她哪有時間生小孩啊？都生了，我這是可靠消息！」由於迪麗熱巴和男神黄景瑜從去年傳出約會，甚至女神懷上孩子，加上熱巴曾經暫停拍戲半年多、兩人的老家符合線索，因此再次被對號入座。針對32歲迪麗熱巴未婚生子的八卦再度被熱炒，疲於闢謠的工作室透過熱巴的小帳「迪迪熱線」發文駁斥：「該詞條（曝內娛男女頂流未婚生子）與迪麗熱巴無關勿cue！相關造謠消息已採取法律手段維權！」郭美美事後則稱自己並非暗示迪麗熱巴、黄景瑜，未婚生子的另有其人。去年初，迪麗熱巴與一線男神約會、懷了男方小孩的消息甚囂塵上，對象從肖戰、楊洋換到黄景瑜，粉絲愛腦補的結果讓當事人疲於闢謠，當時迪麗熱巴長達7個月沒有拍戲，也罕見缺席春晚、巴黎時裝週，僅接少數在大陸的活動，而她也被拍到在機場穿厚重大衣遮肚子的照片，因此傳出懷孕。大陸狗仔更轉發迪麗熱巴緋聞對象黃景瑜的慶生貼文，Tag他「恭喜升級成功小哥哥」，讓兩人名字登上熱搜榜，後來黃景瑜的工作室發布聲明，否認有孩子，「網路言論有自由亦有底線，我司堅決維護黄景瑜先生的合法權益，對於惡意編造並傳播侮辱性謠言的行為，我們已委託律師事務所取證備訴，追責到底。共同的網路空間需要我們共同維護，不造謠不傳謠，還網路環境一片『清朗』。」