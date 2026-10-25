我是廣告 請繼續往下閱讀

光復節由來是什麼？受降結束50年日治史

▲1945年10月25日，中國戰區臺灣省受降典禮後，臺灣省警備總司令部全體官兵合影。（圖／維基百科）

🟡光復節明天補假一天！適逢週日例假放連假

▲光復節適逢週日明（26）日補假一天迎3天連假，國道湧現出遊返鄉車潮。（示意圖／NOWNEWS資料照片)

連假上班薪水怎麼算？國定假日出勤領雙薪

▲光復連假出勤薪水引關注，超商與排班制勞工於10/26國假上班依法加倍發給工資。（示意圖／NOWNEWS資料照）

今（25）日是台灣光復節，因適逢週日依法於明天（26日）補假一天，全台喜迎 3 天連假！自 2025 年重返國定假日後，光復節的由來意義、全名與英文再度引發熱搜，連假出勤的「雙倍薪算法」更是上班族關注重點。《NOWNEWS今日新聞》整理出勤薪資試算與節日歷史，帶讀者一次看懂。每年的 10 月 25 日為，今年正式邁入第 81 週年。歷史背景源自 1895 年大清帝國在甲午戰爭戰敗後簽署《馬關條約》，將台灣割讓給日本，開啟長達 50 年的日治時期。二次大戰期間，同盟國於 1943 年發表《開羅宣言》，主張日本應將台灣歸還中華民國，後續《波茨坦公告》亦重申應落實該項原則。1945 年 10 月 25 日，中國戰區台灣省受降典禮於台北公會堂（現台北中山堂）舉行，由陳儀代表盟軍接受日本臺灣總督安藤利吉投降，宣告結束日本殖民統治；隔年臺灣省行政長官公署正式頒布命令，將 10 月 25 日定為「台灣光復節」。值得注意的是，該紀念日官方全名為「」。因 1949 年 10 月 25 日金門爆發關鍵的「古寧頭戰役」，國軍成功擊退進犯部隊，奠定後續台海局勢，因而將兩項重大歷史事件同日並列紀念。依照現行法規，光復節逢週日「明天週一（26日）確定補假一天，全台享有 3 天連續假期！」回顧放假歷程，光復節原為法定休假日，但在 2000 年扁政府推動週休二日配套時，於 2001 年修法取消包含光復節在內的「7天假」；2016 年推行一例一休時再度引發朝野與勞工團體廣泛討論。直至立法院推動通過「紀念日及節日實施條例」，依《勞動基準法》與休假規定，國定假日若適逢勞工例假日或休息日應予補假。2026 年光復節當日（25）正好是週日例假，事業單位多協商於 10 月 26 日（週一）補假，讓常態週休二日的上班族與學生享受 3 天連假。連假期間若因排班或業務需要出勤，工資如何計算？依勞動部規範，今（25）、明（26）兩天的出勤屬性完全不同，給薪標準如下（以月薪 36,000 元、折合平日時薪 150 元出勤 8 小時為例）：：法規嚴格規定，非因天災、事變或突發事件，雇主不得要求勞工出勤。若遇突發事件合法出勤，工資除加倍發給外，事後仍須補休一天。：性質等同國定假日，依《勞基法》第 39 條規定，出勤 8 小時內依法「加倍發給工資」（雙倍薪水），雇主除原有月薪照發外，需額外加給一日工資。：原一日工資外，額外加領 150元 × 8小時 ＝ 加發 1,200 元。若採「排班制」或「變形工時」，雇主若要將國定假日調移至其他工作日實施，必須事前徵得「勞工個人同意」，不得逕以工會同意代替個人意願；若調班後國定假日當天仍需出勤，同樣須依雙倍薪水發給。雇主若違反相關給付規定，依法最高可開罰 100 萬元罰鍰。作詞者：陳波、作曲者：陳泗治張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，臺灣光復不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。國家恩惠情分深長，不能忘。有錢難買真情意，有錢難買真爹娘，今朝重見天和地，八年血戰不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。加緊建設為國增光，不能忘。張燈結彩喜洋洋，光復歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，民族精神不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。中華民國地久天長，不能忘。