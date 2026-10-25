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🟡臺灣光復節由來是什麼、光復節是國定假日嗎？

▲1945年10月25日，台灣接受日本政府投降。（圖／台北市中山堂提供）

▲10月25日「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」恢復放假。（圖／NOWnews社群中心製）

▲▼台灣光復節快樂！2026光復節圖片免費下載。（圖／AI生成）

🟡台灣光復節紀念歌曲傳唱80年！456年級生都學過

🟡光復節貼圖免費下載！LINE免費貼圖16組下載期限一次看

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2026臺灣光復節快樂！每年10月25日是臺灣光復節，今年適逢星期日，並於10月26日星期一補假，因此光復節連假從10月24日至10月26日休3天。《NOWNEWS今日新聞》整理民眾最關注的台灣光復節由來、光復節圖片、光復節貼圖及台灣光復節紀念歌曲，熱門重點一文掌握。臺灣光復節訂於每年10月25日，紀念1945年10月25日日本移交臺灣統治權給中華民國，即「臺灣光復」。1945年8月15日日本宣布無條件投降，同年10月25日在台北公會堂（現今為台北市中山堂）舉行受降典禮，由當時的台灣省行政長官陳儀代表中華民國政府接受日本方面投降。隔年，台灣省行政長官公署將10月25日訂為「光復紀念日」；1982年內政部修正公布《紀念日及節日實施辦法》，明定「臺灣光復節」為10月25日。2025年5月，中華民國立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》，改設立「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」 ，將臺灣光復節與1949年10月25日金門古寧頭大捷的起始日合併成同一個紀念日，紀念1945年台灣光復，以及1949年金門古寧頭戰役等歷史事件，同時恢復放假 。2026光復節連假是哪幾天？今年10月25日適逢星期日，因此10月26日（星期一）補假，連假日期為10月24日至10月26日，總共3天。每逢光復節，不少人會想起曾經在校園傳唱的《臺灣光復紀念歌》，這首歌創作於1946年，由陳波作詞、陳泗治作曲，曾被編入國民小學音樂教本及國語課本，成為四五六年級生童年記憶中的歷史歌曲。張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，台灣光復不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。國家恩惠情分深長，不能忘。有錢難買真情意，有錢難買真爹娘，今朝重見天和地，八年血戰不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。加緊建設衛國增光，不能忘。張燈結彩喜洋洋，光復歌兒大家唱，唱遍城市和村莊，民族精神不能忘。不能忘，常思量，不能忘，常思量。中華民國天長地久，不能忘。光復節連假期間別錯過LINE免費貼圖！雖然沒有特別為光復節設計的免費專屬貼圖，但仍有許多限時免費貼圖可以下載，想傳送祝福給親友也可以使用包含早安、開心等圖案的免費LINE貼圖，再搭配一句「光復節快樂」，就能輕鬆傳遞節日祝福，營造光復節氣氛。下載期限：2026/11/18使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/13使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/14使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/30使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/11/07使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/08使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/05使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/05使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/05使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/11/04使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/10/29使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/29使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/29使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/29使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/28使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/12/14使用效期：180天取得條件：達成指定條件