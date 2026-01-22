擁有「新疆第一美」封號的33歲陸劇女神迪麗熱巴，近日一組短髮造型的側拍照在中國微博掀起討論。只見迪麗熱巴剪掉萬年長髮，改以「男生頭」的髮型亮相，疑似正在拍攝全新單元劇《九重天》。照片曝光後，粉絲都被她的短髮驚豔了，認為迪麗熱巴那張精緻的五官，完全可以撐得起任何造型，短髮根本就是帥哥，大家更開玩笑改口叫迪麗熱巴「老公」。
迪麗熱巴短髮照曝光！疑進組拍攝新劇
陸媒《搜狐娛樂》近日公開一組迪麗熱巴的短髮側拍照，只見多半由長髮示人的迪麗熱巴，這次的頭髮直接短到變成男生頭，但搭配上她高挺的鼻梁以及濃眉大眼，完全不違和，看起來彷彿是混血帥哥。據悉，迪麗熱巴當天應該是在拍攝新劇《九重天》，短髮似乎不是真的剪，而是戴上假髮。
這組照片曝光後，關鍵字「迪麗熱巴超短髮造型路透」立刻衝上微博熱搜，中國網友紛紛留言稱讚，「拍得這麼模糊都能看出她五官的立體度，真不愧是熱巴」、「完全就是建模臉」、「好權威的五官，這種髮型根本難不倒她」、「熱巴從我的老婆變成我的老公了」、「差點以為是哪個男新人，實在太好看了，期待《九重天》開播」。
迪麗熱巴造型、演技力拚突破！不想再被嘲花瓶
據悉，《九重天》是騰訊推出的單元劇，也就是由不同故事集結而成的影集，目前相關陣容相當保密，並未公開官宣；先前傳出趙麗穎、陳坤、陳都靈等人都有出演，但官方並未給出明確的演員名單，所以目前也無法得知迪麗熱巴的角色性質。但從她的短髮造型來看，顯然迪麗熱巴這次很有突破的野心。
過去她靠古裝劇《三生三世十里桃花》、《長歌行》爆紅，走的都是甜美路線，近年則積極想撕掉花瓶標籤。去年在警匪劇《利劍·玫瑰》飾演一名調查拐賣兒童案的警察，奇幻懸疑劇《梟起青壤》中，則飾演一名冷血女殺手，這些對迪麗熱巴來說都是跳脫演技舒適區的嘗試。
資料來源：搜狐娛樂
