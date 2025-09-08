中國人氣女星迪麗熱巴先前才傳出自降身價擠走趙麗穎，接演愛奇藝新劇《雖然不能同時擁有一切》，今（8）日又傳出該劇男主角是曾拿過金馬獎最佳男配角的林柏宏，引起中國網友討論。有不少迪麗熱巴的粉絲對林柏宏的選角感到頗為不滿，更發文開酸「完全不認識」，但這份名單並非官方透露的，只是被微博網友瘋傳，真實性還有待確認。
迪麗熱巴、林柏宏聯手主演？新劇傳出已經開拍
今日有博主在微博透露，愛奇藝新劇《雖然不能同時擁有一切》已經正式開拍，男女主角由迪麗熱巴、林柏宏出演。該劇改編自自日本直木獎作家山本文緒的小說《藍，或另一種藍》，是講述人生重啟的都市愛情玄幻劇，林柏宏將飾演女主角的其中一名愛人「福建男人」，中國男星常華森、嚴屹寬則分別飾演小奶狗型富二代、上海男人，目前角色資訊還有很多細節未知。
《雖然》選角頻爆爭議！林柏宏陸網吐槽：完全不認識
而該劇在開拍前就話題不斷，如今原先主角陣容傳出是趙麗穎、王天辰，後來又有內幕指出，迪麗熱巴靠警匪劇《利劍玫瑰》刷新口碑，又靠自降片酬這招擠走了趙麗穎。如今王天辰也由林柏宏取代，讓外界摸不著頭緒。甚至有微博粉絲嗆聲「完全不認識」林柏宏，不爽他跟迪麗熱巴搭檔。《NOWNEWS今日新聞》有傳訊詢問林柏宏是否接演該劇，至截稿前尚未獲得回應。
《雖然》只有6集！愛奇藝推迷你劇搶熱度
《雖然不能同時擁有一切》官方目前也未給出回應，只知這部戲被定調為迷你影集，總集數僅6集，單集片長約50分鐘。迪麗熱巴若真的出演，那她將一人分飾兩角，飾演在職場上拼搏的都會白領女A，以及在不幸婚姻中掙扎的小鎮主婦女B；兩個人生截然不同的女子，在同一個世界與3個身分性格各異的男子將發展出複雜又迷人的愛情故事，開啟別樣人生。
看更多迪麗熱巴、林柏宏相關報導：
林柏宏穿45公斤防爆裝扭到脖子！靠意志呼吸 姚以緹遭虧像炸彈客
迪麗熱巴爆懷孕烏龍！昔認被媽媽催婚 她回嘴：我不會沒有人要
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日有博主在微博透露，愛奇藝新劇《雖然不能同時擁有一切》已經正式開拍，男女主角由迪麗熱巴、林柏宏出演。該劇改編自自日本直木獎作家山本文緒的小說《藍，或另一種藍》，是講述人生重啟的都市愛情玄幻劇，林柏宏將飾演女主角的其中一名愛人「福建男人」，中國男星常華森、嚴屹寬則分別飾演小奶狗型富二代、上海男人，目前角色資訊還有很多細節未知。
而該劇在開拍前就話題不斷，如今原先主角陣容傳出是趙麗穎、王天辰，後來又有內幕指出，迪麗熱巴靠警匪劇《利劍玫瑰》刷新口碑，又靠自降片酬這招擠走了趙麗穎。如今王天辰也由林柏宏取代，讓外界摸不著頭緒。甚至有微博粉絲嗆聲「完全不認識」林柏宏，不爽他跟迪麗熱巴搭檔。《NOWNEWS今日新聞》有傳訊詢問林柏宏是否接演該劇，至截稿前尚未獲得回應。
《雖然》只有6集！愛奇藝推迷你劇搶熱度
《雖然不能同時擁有一切》官方目前也未給出回應，只知這部戲被定調為迷你影集，總集數僅6集，單集片長約50分鐘。迪麗熱巴若真的出演，那她將一人分飾兩角，飾演在職場上拼搏的都會白領女A，以及在不幸婚姻中掙扎的小鎮主婦女B；兩個人生截然不同的女子，在同一個世界與3個身分性格各異的男子將發展出複雜又迷人的愛情故事，開啟別樣人生。
林柏宏穿45公斤防爆裝扭到脖子！靠意志呼吸 姚以緹遭虧像炸彈客
迪麗熱巴爆懷孕烏龍！昔認被媽媽催婚 她回嘴：我不會沒有人要