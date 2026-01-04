114年7月、8月統一發票中獎號碼已在去年9月25日開出，根據財政部統計表示，尚有2張1000萬元特別獎發票、3張200萬元特獎發票、1張雲端發票專屬100萬元發票，總計6張大獎發票沒人領獎，統一發票兌獎期限只到明天1月5日，若民眾未兌獎將全數充公。《NOWNEWS》特別統整114年7月、8月統一發票尚未領獎發票的消費地點、明細，建議民眾趕緊拿起手邊發票，千萬別錯失千載難逢的發財機會。
114年7月、8月發票「6張中獎發票」沒人領！明天1/5獎金全部充公
114年7月、8月統一發票號碼已於2025年9月25日開出，本期千萬特別獎號碼為「53960536」，200萬特獎號碼為「51509866」，頭獎3組分別是「43074088、22870220、38253117」。財政部特別提醒，該期目前仍有2名1000萬發票幸運得主未現身領獎，還有3張200萬元特獎發票、1張100萬雲端發票專屬獎未領獎，期限倒數1天，只到明天1月5日。
🟡1000萬元特別獎（2張）
📍App Store，訂閱費300元（台北市信義區）
📍7-ELEVEN，食品等102元（台南市龍崎區楠坑12-1號1樓）
🟡200萬元特獎（3張）
📍App Store，訂閱費220元（台北市信義區）
📍7-ELEVEN，食品等132元（彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號1樓）
📍茶の魔手，飲料30元（台南市歸仁區保大路3段258號1樓）
🟡雲端發票專屬100萬元（1張）
📍SONY，網路服務費258元（台北市信義區）
統一發票114年9月、10月獎號開出！中獎號碼、領獎期限整理
財政部提醒民眾，114年7月、8月統一發票領獎期間只到1月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
此外，114年9、10月的統一發票獎號也開出，本期千萬特別獎號碼為「25834483」；200萬特獎號碼為「46587380」；頭獎3組分別是「41016094、98081574、07309261」。114年9月、10月統一發票中獎領獎期間從2025年12月6日至2026年3月5日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
統一發票獎金不怕忘記領！國稅局教學「1設定」絕不錯過
財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
載具歸戶、自動入款如何設定？3步驟一次完成
🟡步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
🟡步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
🟡步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
Apple Store如何使用載具歸戶？3步驟快速成功
🟡步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
🟡步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
🟡步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
