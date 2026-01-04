我是廣告 請繼續往下閱讀

114年7月、8月發票「6張中獎發票」沒人領！明天1/5獎金全部充公

本期千萬特別獎號碼為「53960536」，200萬特獎號碼為「51509866」，頭獎3組分別是「43074088、22870220、38253117」。

▲統一發票7、8月中獎號碼一圖看！千萬特別獎號碼「53960536」，民眾千萬別錯過最後的發財機會，趕緊拿出手邊的發票對獎。（圖/NOWNEWS社群中心製圖）

🟡1000萬元特別獎（2張）

▲7-11關北站門市開出114年7月、8月千萬特別獎發票，若有民眾前往記得趕緊查看發票，看看幸運兒是不是自己。（圖／Google評價）

🟡200萬元特獎（3張）

▲連鎖手搖飲料「茶の魔手」歸仁保大店開出114年7月、8月200萬元特獎發票。（圖/Google評價）

🟡雲端發票專屬100萬元（1張）

▲有SONY用戶花費網路服務費258元，中得雲端發票專屬100萬元大獎，建議民眾趕緊查看信箱確認。（圖／取自unsplash）

統一發票114年9月、10月獎號開出！中獎號碼、領獎期限整理

本期千萬特別獎號碼為「25834483」；200萬特獎號碼為「46587380」；頭獎3組分別是「41016094、98081574、07309261」。114年9月、10月統一發票中獎領獎期間從2025年12月6日至2026年3月5日

▲統一發票9、10月中獎號碼一次看，1000萬特別獎號「25834483」，快看幸運兒是不是你！（圖/NOWNEWS社群中心製圖）

統一發票獎金不怕忘記領！國稅局教學「1設定」絕不錯過

可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用

▲使用「領獎設定」時，記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按「同意並儲存」才算成功。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

載具歸戶、自動入款如何設定？3步驟一次完成

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

Apple Store如何使用載具歸戶？3步驟快速成功