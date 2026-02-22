我是廣告 請繼續往下閱讀

其中大谷翔平擔任DH，總計三打數一安打，被三振一次

MLB洛杉磯道奇在春訓首戰就火力全開，以15：2大勝洛杉磯天使，雖然只是熱身賽性質，但壓倒性的攻勢仍讓球迷提前對新賽季充滿想像。道奇此役攻勢從開賽就持續延燒，全隊16支安打，其中4名球員單場至少2安，打線串聯流暢，長短打搭配得宜。投手調度方面，道奇共動用9名投手輪番上陣，主要以測試輪值與牛棚狀況為主。球迷在社群平台紛紛留言表示，道奇若要阻止三連霸，恐怕只有自己失誤才能辦到。有球迷直言：「這支球隊就是為季後賽打造的。」也有人半開玩笑表示：「終於有事情照著道奇的劇本走。」道奇已連續兩季奪下世界大賽冠軍，目標是成為美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）史上第三支完成三連霸的球隊。從陣容結構來看，道奇無論打線厚度或投手深度，都具備長期競爭優勢。春訓首戰只是起點，但火力展示已讓外界開始重新評估其衛冕機率。道奇預計於週一再度出賽，對手為聖地牙哥教士。總教練羅伯茲（Dave Roberts）可能輪換更多球員上場，為2026年賽季做最後整備。不過從首戰狀況來看，道奇打線節奏與投手壓制力已具備競爭水準。春訓仍在早期階段，但對於一支志在歷史定位的球隊而言，開局節奏與化學效應已透露出些許端倪。真正考驗仍在162場例行賽與季後賽高壓舞台，但道奇的訊號已相當清晰。