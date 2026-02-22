我是廣告 請繼續往下閱讀

備受矚目的道奇隊王牌、去年世界大賽MVP山本由伸於今（22）日迎來春訓首場先發。面對洛杉磯天使隊，山本由伸展現了日本新一代王牌的氣勢，即便因隊友失誤導致失分，他仍以犀利的指叉球單場送出3次三振，最終道奇以15：2 痛宰天使。賽後山本由伸笑稱絕不會缺席世界棒球經典賽（WBC），同時堅定表態將帶著責任感披上日本隊戰袍。山本由伸今日首局表現近乎完美，面對三名打者僅用13球就送出2次三振。然而，由於二局上道奇打線火力全開，攻勢過久導致山本在場邊待命時間過長。二局下重回投手丘後，他先被索勒（Jorge Soler）敲出二壘安打，隨後左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）發生守備失誤掉分，山本接著再被敲出2支安打失分。最終山本由伸主投1.2局，總共使用30球，被擊出3支安打、送出3次三振，失2分，最快球速來到94.9英哩（約 152.7 公里）。儘管帳面防禦率為5.40，但山本賽後神情輕鬆，表示：「第一局感覺非常好，第二局雖然因為間隔太久導致節奏不佳，但也因此多了練習固定式投球（Set Position）的機會。」隨著大谷翔平確定不會在經典賽登板，加上日本隊陣中傷兵不斷，山本由伸無疑成為本屆「侍日本」的核心支柱。根據目前的時程安排，山本將於28日對陣巨人之戰進行經典賽前最後一次熱身賽，隨後即返日合流，預計3月6日在經典賽首戰面對台灣先發。針對媒體聯想他去年風靡全日的名言「沒有認輸這個選項」，幽默提問這屆經典賽是否有「不投的選項」？山本由伸爽朗大笑回應：「沒有、沒有！」展現強烈的參賽意願。他強調：「每個人都發揮實力才能贏球，身為日本隊的一員，我會帶著責任感去拚戰。」除了山本的表現，道奇二刀流巨星大谷翔平今日擔任開路先鋒也有安打演出。此外，即將代表南韓出征經典賽的金慧成，此役擔任先發二壘手狀況極佳，3打數揮出2支安打並貢獻3分打點，讓這場「洛城內戰」增添了不少亞洲經典賽觀戰話題。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，山本由伸目前的調整節奏非常理想，待經典賽歸隊後，會再逐步拉高他的投球數與局數，以銜接3月底的大聯盟開幕戰。