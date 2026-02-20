富邦悍將投手李東洺1月中隨2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊集訓，不過未入選最終30人名單，日前接受《NOWnews 今日新聞》採訪時，李東洺坦言是意料之內，因為他在集訓期間，狀態陷入谷底，一度連傳接球都有狀況，經過投手教練林岳平、王建民的協助，才逐漸適應新的投球機制，「雖然名單出來後，狀態慢慢變好，但也沒關係，希望維持（感覺）到開季。」

李東洺集訓狀態不理想　一度連傳接球都有狀況

2月13日對台鋼雄鷹的熱身賽，李東洺中繼登板，主投1.2局失1分（0自責分），面對8位打者被敲出3安，另外送出1次三振，最快球速147公里。談到熱身賽的投球狀態，李東洺透露，與集訓期間相比，狀態已經好很多，「集訓時狀態非常差，整個身體的協調跟投球機制都有點跑掉。」

集訓期間，李東洺連傳接球都有點狀況，「控球上不太好控制，那個狀態非常糟糕。」不過透過投手教練林岳平、牛棚教練王建民的協助，李東洺適應新的投球機制，在與台鋼雄鷹的熱身賽找回投球的狀態，「投手教練們給我方向跟建議，一開始適應感受沒有很好，球會一直亂噴，但看投球影片時，發現是我要的東西。」

▲中華隊投手李東洺在第一階段集訓後期找回投球狀態，在與台鋼雄鷹的熱身賽中，中繼1.2局失1分，最快球速147公里。（圖／中職提供）
未進入30人名單是意料之內　李東洺：「比平常還要低谷的狀態」

李東洺表示，休賽季較少針對投球機制方面去調整，反而是以功能性訓練為主，「像是身體的平衡，所以可能投球適應的沒那麼快，加上又比較早開機。」李東洺說，休賽季花了不少時間在重量訓練上，肌肉量大概成長3%，「投球機制稍微改變，所以一開始抓不到狀況，要重新適應身體。」

李東洺直言，未能入選最終30人名單，在他意料之內，因為自身陷入比平常還低谷的狀態，入選反而會拖累球隊，「雖然名單出來後，狀態慢慢變好，但也沒關係，希望維持（感覺）到開季。」他也說，這段期間從不少隊友身上學習到新的東西，也獲得林岳平、王建民不少建議，「我覺得我今年賽季可能會是一個蠻好的開始。」

