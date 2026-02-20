2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日正式點燃戰火，目標重返8強的韓國隊今（20）日於日本沖繩展開首場熱身賽，交手韓國職棒（KBO）三星獅隊。韓國隊年僅22歲的「怪力男」安賢民（Ahn Hyun Min）首打席就敲出全壘打，繼去年「日韓交流賽」後連3場開轟，這位「強攻型第2棒」，是中華隊絕對要重點提防的打者。
韓國隊今日開始打熱身賽 安賢民首打席就炸裂
韓國隊今日在日本沖繩展開首場熱身賽，交手三星獅隊，安賢民擔任先發第2棒、右外野手，首局就敲出一支中外野陽春砲，替韓國隊先馳得點。去年11月的日韓交流賽，安賢民曾連2場開轟，加上今日的陽春砲，是他披上韓國隊戰袍後連續3場敲出全壘打。
現年22歲的安賢民，在2022年韓職選秀會第4輪獲得KT巫師隊指名，簽約金7000萬韓元（約148萬新台幣）。去年球季安賢民破繭而出，全年出賽112場，敲出132安、22轟，貢獻80分打點，打擊率3成34，OPS高達1.018。日本隊監督井端弘和去年就注意到安賢民，並直言爆發力非常驚人、可怕，「日本也很少有這種等級的力量，我認為他是大聯盟等級的選手。」
安賢民被大聯盟官網點名是X因子 中華隊不能不防
安賢民絕對是韓國隊不可忽視的強棒，大聯盟官網昨（19）日點名，韓國隊的關鍵X因子並非大聯盟球星李政厚、金慧成，而是被譽為「楚奧特 (Mike Trout) 接班人」的安賢民，大聯盟官網形容，安賢民擁有強壯的體格，是韓國隊中「分量」最重的一員。
韓國隊總教練柳志炫日前受訪時曾表示，會將安賢民定位為「強攻型第2棒」，而安賢民透過今日的比賽，毫無保留展現了自己的長打威力，充分證明了其作為強勢第2棒的存在感。
