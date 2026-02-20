今（20）日為大年初四，也是傳統習俗中的接神日，然而在這天，也有許多習俗禁忌要遵守，命理專家楊登嵙表示，在初四這天記得不要出遠門、接神時機可以到傍晚5點前都沒有關係，記得不要誤踩禁忌，否則可能會讓整年的財運走下坡！
春節連假進入後半段！初四接神日時間晚也沒關係！
楊登嵙表示，俗話說「初一早，初二早，初三睏甲飽，初四接神」，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」，而有「送神早，接神晚」的說法，而接神在下午也不遲，接神一般在中午12點過後，或遲至傍晚5點前也沒有關係。
初四接神日不要出遠門！7大禁忌一覽千萬不要踩雷
楊登嵙也列出接神日的7大禁忌，表示千萬不要在這天踩雷觸犯，否則可能會讓整年財運走下坡。
一、不出遠門：初四灶王爺會查戶口，盡量不出遠門，民眾要待在家以鞭炮迎接。
二、不用針線：由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線，婦女這段時間也最好不要用針線。用針線補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節應避免使用。
三、在廚房裸體：灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」或換衣服。
四、不要小氣：接神當天不要太小氣！要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。
五、廚房不可吵架：不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非。
六、廚房不可行房：在廚房行房會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情。
七、爐灶要整潔：爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨。
資料來源：命理師楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
