2026火馬年到來，12星座運勢需要注意些什麼?好運要如何接?壞運又要怎麼解?西洋占星學拾柒老師表示，巨蟹、金牛及雙子座運勢最好，尤其巨蟹座下半年將穩定進財，盆滿缽滿。至於牡羊、水瓶座及天蠍座，即便運勢沒那麼好，還是可以掌握轉運訣竅，像是牡羊座學習急事緩辦是今年的功課，水瓶座健康的人際關係才能常保身心富足。
西洋占星老師拾柒擁有現代西洋占星經驗超過20年，個案諮詢3000位以上，公益諮詢1500位以上，亦受邀自各大公司行號占星講座，也有現代西洋占星學教學課程。由於在西洋占星命盤中，木星是最大吉星，因此，選用同音異字雙意「沐」，進而取名《沐星拾柒》，意指希望與大家一起沐浴在幸福的星空裡。
各星座2026年運勢解析（請參酌太陽星座、月亮星座、上升星座)
🔥火象星座（牡羊♈、獅子♌、射手♐）
♈牡羊座
2026年諸事壓抑的狀態讓心情很茫然，所以非常需要調整牡羊座的直球對決的處事方式，學習急事緩辦是今年的功課；勿受低迷情緒影響，免得讓身邊的貴人變小人，新朋友的聚會聊天變吵架。
⊙2026整體運勢★★
♌獅子座
對獅子座而言，下半年才是2026的重頭戲，受到木星與海王星的影響，素來強勢的獅子座待人處事多了溫柔與同理心，更加謹言慎行、進退有度，因此吉星高照，貴人相伴，心想事成。
⊙2026整體運勢★★★★
♐射手座
本著我愛人人人人愛我的初衷，貴人好運不斷，運勢不可擋；唯一需要注意的是，請把擔心顧慮、優柔寡斷等負面思維刪除，才不至於因為意念行消極而阻礙好運爆棚。
⊙2026整體運勢★★★★
🌱土象星座（金牛♉、處女♍、摩羯♑）
♉金牛座
2026上半年會有很多機會與家人出門去國內旅遊，不要因為懶惰而宅在家裡；2026年出遊除了可以長智慧、放鬆心情之外，更對下半年的家庭增溫不少，這對注重家庭的金牛座來說，家和萬事興=諸事吉祥。
⊙2026整體運勢★★★★★
♍處女座
2026年一連串的變動，觸發處女座原本就敏感的內在更加不安糾結；今年需要換個角度看事情，變化的本質沒有好壞，反而促使處女座亦步亦趨的性格今年能擴大舒適圈，是廣結善緣的好機會。
⊙2026整體運勢★★★★
♑摩羯座
摩羯座謹小慎微的特質在2026年更上一層樓，行事風格過度保守、小心翼翼容易錯失很多良機跟貴人；如果不是影響巨大的決策，不妨可以試著大膽一點放手去執行，走過路過不要錯過。
⊙2026整體運勢★★★
🌬️風象星座（雙子♊、天秤♎、水瓶♒）
♊雙子座
求新求變是今年的高潮，本來就是好奇寶寶的雙子座，非常樂於面對2026年新事物的挑戰，所以今年對雙子座而言簡直不要太得意，知識領域提升之外，更涉足了很多特別的朋友圈讓你如沐春風。
⊙2026整體運勢★★★★★
♎天秤座
有偶包的天秤座，2026年請把人設的評價與得失心拿掉，才能在面對變化的2026年走出困頓的心情把吃苦當吃補，並重新審視平日活躍的社交圈，找出真正的良師益友。
⊙2026整體運勢★★★
♒水瓶座
2026年的水瓶座閉門造車、孤芳自賞的狀態不利於運勢，外星人的性格今年更難讓朋友與之交心，所以當然會把好運及貴人擋在門外；溫馨提醒水瓶座，健康的人際關係才能常保身心富足。
⊙2026整體運勢★★
💧 水象星座（巨蟹♋、天蠍♏、雙魚♓）
♋巨蟹座
2026上半年的運勢始於巨蟹座正常發揮的母愛本色，服務他人、不求回報的無私大愛，將默默轉化為下半年的穩定進財，盆滿缽滿；而2026年的樂觀讓巨蟹座即使面對一些難免的不順利，也都能一笑置之。
⊙2026整體運勢★★★★★
♏天蠍座
2026年走出房門，跨出象牙塔是天蠍座的難處，持續的大腦風暴卻不知道戶外的天氣，朋友本就不多天蠍座，2026年更是知音難尋，情緒沒有出口；建議可以去當志工，踏青旅遊更是加分項目。
⊙2026整體運勢★★
♓雙魚座
「本來無一物，何處惹塵埃」是雙魚座2026年的劇本寫照；運勢應該萬事平順卻因為雙魚座多愁善感的本性庸人自擾之；對雙魚座而言，最壞的都已經留在2025年了，建議參加身心靈課程可展開2026年的好運。
⊙2026整體運勢★★★★
