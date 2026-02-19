大年初四高乘載管制時間要留意！交通部高速公路局表示，初四（2月20日）以北返車流為主，預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，其中北向交通量為平日年平均1.6倍。建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。《NOWNEWS今日新聞》整理「初四高乘載管制時間、國道即時路況、過年高速公路塞車路段、建議出發時間」一次看。

2026初四2月20日高乘載（3人以上）管制時間

◾13時至18時：國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口高乘載管制。

◾13時至18時：國5北向「蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道」入口匝道高乘載管制。

▲2026春節連假國道高乘載管制時段與路段。（圖／高速公路局）
2026過年春節國道暫停收費時間

◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

2026年2月20日初四匝道封閉

◾10時至18時：封閉國道1號仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口

◾12時至24時：封閉國道1號埔鹽系統及國道3號西濱北向入口

2026年2月20日初四建議替代道路

◾國5頭城往坪林地區，建議改走➜台9

◾國1、國3新竹往返台南地區，建議改走➜台61

◾國6南投往返台中地區，建議改走➜台63

◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走➜台74、國4

▲2026大年初四高乘載管制時間注意，2月20日周五春節國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）
🟡2026大年初四2月20日（周五）易塞車地雷路段

📍國1北向
◾10時至23時，西螺-埔鹽系統
◾10時至23時，南屯-后里
◾14時至翌日02時，苗栗-湖口

📍國3北向
◾14時至23時，竹山-中興
◾16時至23時，草屯-霧峰
◾15時至翌日03時，大山-香山
◾14時至21時，關西-大溪

📍國5北向
◾09時至翌日03時，宜蘭-坪林

📍國4西向
◾10時至17時，潭子系統-豐勢

📍國6西向
◾14時至20時，東草屯-霧峰系統

📍國10西向
◾14時至21時，仁武-左營端等路段

▲2026年2月20日大年初四，國道重點壅塞路段與時段。（圖／高公局提供）
🟡高速公路即時路況（➡️點此看國道影像）、2月20日初四建議出發時間

大年初四2月20日歸家車潮湧現，以北返車流為主，交通部公路局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。

民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。

📍《高速公路1968》 APP
iOS下載➡️點此連結
Android下載➡️點此連結

📍《幸福公路》 APP
iOS下載➡️點此連結
Android下載➡️點此連結

資料來源：交通部高速公路局

▲「高速公路1968」可查看即時車速、即時影像。（圖／翻攝畫面）
