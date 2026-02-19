刮刮樂持續在農曆春節熱銷當中，多款刮刮樂也是討論話題度非常高，像是2000萬超級紅包、1200萬大吉利等高額獎金的刮刮樂，因為不少人中獎100萬元，在社群引發迴響。不過，就有網友分享表示「今年過年有一款獎金嘉年華很適合試試手氣的！只要中獎就會賺錢」，很適合小資族。《NOWNEWS》記者過年從除夕至初二跑了將近10間彩券行，每間都說完售，終於在一間大型的彩券行找到該款，也買了幾張來實測玩看看！
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「大家都在看回本率、中獎率那些，其實真正要看的是賺錢率，今年過年有一張200元的『獎金嘉年華』，只要中獎一定是賺錢，最低是300元的獎金，這才叫刮刮樂好嗎？那種刮200回200的，到底是什麼設計」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這張我知道，今年唯一中獎就賺錢的刮刮樂，200元首選」、「真的內行的就知道要買這張，這才叫做試試手氣」、「感覺低金額的都可以做成這樣的設計，不然100回100、200回200，真的不知道在幹嘛」、「完全沒有看過這張刮刮樂欸....從除夕去彩券行數次都沒看過」、「內行都低調買，這張我家已經完售了」。
事實上，網友分享的這款200元的「獎金嘉年華」刮刮樂，是去年底11月18日正式上架販售的，並不是馬年新款，不過因為該刮刮樂最大的特色，就是其獎金結構並沒有回本的獎項，而是從300元起，意即你只要中獎的話就一定是賺錢的。
這樣的設計雖然說會讓中獎率降低，以今年2026春節有在販售的16款200元刮刮樂來看，中獎率30.10%的獎金嘉年華排名倒數第二，但是賺錢率卻是以30.10%排名第一，也是今年馬年31款刮刮樂當中賺錢率最高的一張，不少民眾都認為：「這樣的設計才有試試手氣的感覺，因為回本的獎項只會拿來再換一張，然後換得槓龜。」
《NOWNEWS》記者在年前撰寫刮刮樂攻略懶人包時，也有注意到該張刮刮樂，結果從小年夜到初二跑了近10間彩券行，每間老闆都表示該張刮刮樂買氣很不錯已經完售，直到初二晚上終於在台南安和路上的一間大型彩券行看到，立刻跟友人集資一起買下5張試試手氣。
最終結果中獎300元、300元、300元、0元、0元，因為是中獎就有賺錢的概念，所以即便只中3張最低獎項，最後也只虧到100元。只能說，如果你的預算有限，也想要過年玩刮刮樂試試手氣的話，不要再砸大錢買高額刮刮樂，200元的獎金嘉年華也許最適合你，贏錢就跑，輸錢200元做公益！
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沉迷影響日常生活囉！
