今年過年有一張200元的『獎金嘉年華』，只要中獎一定是賺錢，最低是300元的獎金，這才叫刮刮樂好嗎？

▲網友分享一款名為「獎金嘉年華」的刮刮樂，其獎金結構是中獎即賺錢的設計，引爆熱烈迴響。（圖/記者張嘉哲攝）

過年最強刮刮樂200元「獎金嘉年華」！中獎即賺錢設計被讚爆

就是其獎金結構並沒有回本的獎項，而是從300元起，意即你只要中獎的話就一定是賺錢的。

▲200元刮刮樂「獎金嘉年華」最大特色就是「中獎即賺錢」，最低獎項跟其他彩券「回本」不同，是直接賺100元起，不過中獎率較低，只有30.10%。（圖/台彩官網）

中獎率30.10%的獎金嘉年華排名倒數第二，但是賺錢率卻是以30.10%排名第一，也是今年馬年31款刮刮樂當中賺錢率最高的一張

200元獎金嘉年華彩券行大缺貨！實測結果出爐

每間老闆都表示該張刮刮樂買氣很不錯已經完售

▲獎金嘉年華因為賺錢率高，單張售價200元，許多彩券行現在都已經完售，記者也跑了近10間才買到。（圖/記者張嘉哲攝）