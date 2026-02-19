隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季進入最後衝刺階段，聯盟中出現了一個奇特的現象：部分球隊為了爭奪2026年選秀黃金梯隊而展開激烈的「擺爛」競賽。然而，這場「向下沉淪」的競爭不僅影響選秀順位，更直接左右了東西區季後賽的種子排名。曾任美國職業籃球聯賽孟菲斯灰熊隊籃球營運副總裁、《The Athletic》資深NBA專欄作家John Hollinger根據最新賽程分析，誰能遇到更多「放棄比賽」的對手，將成為奪下分區前三名的關鍵，其中人氣球隊金州勇士和洛杉磯湖人都還有不少場次將對上8支「擺爛」球隊，將是爭取排名利多。
8支擺爛球隊 將左右聯盟季後賽格局
Hollinger表示，聯盟主席蕭華（Adam Silver）在明星賽期間已多次重申將嚴查「不正常管理陣容」的行為，但在2026年選秀大年的強大誘惑下，這場影響季後賽版圖的擺爛大戰恐將持續到例行賽最後一刻。
「我列出的這8支傾向擺爛的球隊總共還剩221場比賽，其中包括來自「擺爛核心六隊」（Egregious Six）的166場比賽——這六支球隊顯然是目前擺爛最兇核心集團。」以下是各支強隊與他們交手的頻率。
綠衫軍賽程最硬 騎士、尼克輕鬆
在東區第二種子的爭奪戰中，波士頓塞爾提克（Boston Celtics）正面臨嚴峻挑戰。數據顯示，在剩餘賽程中，塞爾提克僅剩4場對陣「擺爛球隊」的比賽，為全聯盟最低。相比之下，與綠衫軍競爭激烈的紐約尼克（New York Knicks）與克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）則分別擁有8場與9場的「送分」機會。
目前東區二到四名的勝場差僅有1.5場，歷史數據顯示，分區前三名是奪冠的重要門檻。尼克與騎士剩餘賽程中有大量「送分題」，極可能讓他們在季後賽順位爭奪中對塞爾提克形成超車。
湖人、勇士分別有8場和9場 灰狼處境最艱辛
西區的季後賽卡位戰同樣受到影響。目前並列西區第五的明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）與洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers），剩餘賽程的「難易度」天差地遠。灰狼隊僅剩5場對陣擺爛球隊的比賽，而湖人隊則有8場，其中包含兩次對陣溜馬、一次對陣巫師等高機率勝場。
最令人驚訝的是波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）。他們剩餘賽程中有高達10場比賽是對陣擺爛球隊，其中8場更是對陣「擺爛核心六隊」。這意味著原本在季後賽邊緣的拓荒者，極可能靠著這波賽程福利，將洛杉磯快艇（LA Clippers）擠出前8名。
擺爛不只是墊底球隊的事
所謂的「擺爛核心六隊（Egregious Six）」包括了目前戰績墊底、被公認最無贏球意願的隊伍：籃網、溜馬、巫師、爵士、鵜鶘和國王。費城76人目前擁有全聯盟最多的8場對陣這六隊的剩餘賽程，這可能成為他們超越多倫多暴龍、爭奪東區第五名的最後王牌。
這場全聯盟範圍的「擺爛效應」正產生連鎖反應。正如籃球專家所言：「擺爛不只是關於那些輸球的隊伍，更關於誰能從中受益。」當傳統強權如勇士與快艇可能被迫在附加賽生死戰中交手時，賽程安排的不平衡已成為本季NBA最具爭議的話題。
消息來源：《The Athletic》
