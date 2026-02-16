我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年 NBA 全明星賽（All-Star Game）於今（16）日進入高潮，在全新賽制的「美國隊 vs. 世界隊」第三戰中，洛杉磯快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）徹底接管了比賽。這位平常沈默寡言的「機器人」，在自家主場展現了驚人的統治力，短短12分鐘內狂轟31分，其中更包含一段連得15分的瘋狂個人秀，讓全網球迷與球評直呼：「這傢伙真的把全明星賽當季後賽打！」身為地主球星，雷納德顯然不想在自家球迷面前丟臉。比賽中段他突然「開關全開」，在短短幾分鐘內展現了各種無解的進攻手段，個人連拿15分，打得對手毫無招架之力。擔任球評的傳奇扣將卡特（Vince Carter）在中場休息時忍不住讚嘆：「這是他的主場。」知名廣播主持人培瑞茲（Rob Perez）更給予極高評價：「這是在球員『真的有在認真打』的情況下，你所能看到最精彩的全明星表演之一。」就連達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也加入網路上的讚美行列，對這位超級巨星的表現感到不可置信。值得一提的是，雷納德最初並未被教練團選入先發名單，這讓《The Athletic》等媒體在賽後紛紛發文調侃：「當初沒選他先發的教練們，現在應該在排隊道歉了。」快艇官方社群更是興奮地用全大寫字母狂刷雷納德的名字，展現對自家王牌的驕傲。賽前接受名記海恩斯（Chris Haynes）訪問時，雷納德就曾透露希望今年的比賽能更具競爭性。「這取決於先發球員怎麼開局……對我個人而言，我希望大家能認真競爭。雖然這只是全明星賽，但如果有人開始認真打，其他人就會跟進。」事實證明，雷納德不只是說說而已。他用行動證明，只要他想，即便是表演賽也能變成他的個人屠殺秀。