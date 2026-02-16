我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國條紋隊稍早靠著地主球星雷納德（Kawhi Leonard）12分鐘內爆砍31分，幫助美國條紋隊48：45率先淘汰先吞一敗的世界隊，冠軍賽由美國星星隊大戰美國條紋隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲法國籍的馬刺一哥文班亞馬（中）力挽狂瀾無用，世界隊連吞2敗慘遭淘汰。（圖／美聯社／達志影像）

NBA明星周全明星正賽今（16）日開打，本屆首度選進24位球星，並分為美國星星隊、美國條紋隊與世界隊展開三隊大混戰，美國條紋隊稍早靠著地主球星雷納德（Kawhi Leonard）12分鐘內爆砍31分，幫助美國條紋隊48：45率先淘汰先吞一敗的世界隊，冠軍賽由美國星星隊大戰美國條紋隊，美國星星隊有「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）跳出，最終47：21擊敗陣容相較年長的美國條紋隊，雷納德前2戰燃燒殆盡，冠軍賽僅有1分進帳。本屆明星賽將入選球星分成美國星星隊、美國條紋隊與世界隊，3隊打一場12分鐘的單循環賽，取戰績最優2隊晉級冠軍賽。首場美國星星隊交手世界隊，世界隊的馬刺一哥「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）攻下14分、6籃板與3火鍋，世界隊卻在讀秒階段被美國星星隊「蟻人」愛德華茲投進追平三分，兩隊進入延長賽。本屆延長賽賽制為先得5分者獲勝，美國星星隊兩波進攻靠著愛德華茲、暴龍主將巴恩斯（Scottie Barnes）絕殺三分，終場美國星星隊37：35先取一勝。第二場美國內戰中，美國條紋隊靠著福克斯（DeAaron Fox）絕殺三分，率領美國條紋隊42：40擊敗美國星星隊。預賽最終戰由1敗的世界隊交手1勝的美國條紋隊，若同戰績將比較得失分，世界隊只要贏到3分就能與美國星星隊攜手晉級冠軍賽，但美國條紋隊本場又有地主球星雷納德跳出，該局就連飆3顆外線，連拿11分率隊領先。比賽後段，落後的世界隊靠文班亞馬身材優勢不斷追分，但雷納德在比賽時間終了前3.5秒，又飆進三分球幫助條紋隊超前，雷納德此役打滿12分鐘、13投11中，包含6顆三分攻下31分，帶領美國條紋隊48：45淘汰世界隊，跟美國星星隊一起晉級冠軍戰，賽前陣容被看好的世界隊，最終苦吞2敗黯然退場。冠軍賽由2支美國隊上演內戰，美國星星隊開局就靠雙後場馬克西（Tyrese Maxey）、愛德華茲把節奏打快，率先取得領先，反觀陣容年紀偏長的美國條紋隊力有未逮，上戰上演12分鐘31分奇蹟秀的雷納德，本場同樣打滿12分鐘僅有1分進帳，整隊只靠米契爾（Donovan Mitchell）追分無力，美國星星隊終場47：21大比分擊敗美國條紋隊，拿下本屆NBA明星賽冠軍。