AI需求在時代趨勢下勢頭仍旺盛，也使得記憶體供應緊張態勢持續，科技大佬、巨頭紛紛估嚴峻情勢未減，例如，SK海力士估供需失衡將延續至下半年，甚至英特爾執行長陳立武認為嚴重短缺可能會到2028年，不過，分析師認為，市況旺確實在，但「夯」到2028年言之過早，他直言，因為看不到消費性電子產業景氣復甦，可見產業還是要謹慎留意。記憶體晶片製造商的股價迎來一波猛烈的漲勢，市場還在經歷一場「史無前例」的短缺危機。業界認為，這種極端的供需動態，正在支撐一場由AI驅動的記憶體「超級週期」。記憶體大廠SK海力士在最新財報電話會議上釋出明確訊號指出，記憶體市場供應緊張態勢將持續，公司即便全力擴產高階產品，仍難以完全滿足客戶需求，相關供需失衡情況預料將延續至今年下半年。思科舉行AI峰會，陳立武轉述兩家大型記憶體業者的看法。他說：「據我所知，（記憶體短缺）完全沒有改善…2028年前都不會緩解。」對此，證期雙照分析師翁偉捷接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，整體看來，記憶體市場確實如同陳立武所說，還是在缺貨，但要說到2028年「還在缺」，他認為，倒是還不至於到這樣的情形。他分析，記憶體產業區分為兩部分：HBM（高頻寬記憶體）和DRAM還是核心亮點，缺貨跟需求的部分還同時在產生，從HBM的角度來看，由於主要AI伺服器急單和供給端短缺，基本上維持強勢。DRAM也是一樣，今年應該還是供給短缺，主要源於傳統消費性電子需求，包括PC、手機、NB等，這些需求再加上「部分的AI」，所以在這當中，DRAM漲勢仍然有望持續，漲幅可能還是非常大。而存儲業務這部分，就要觀察企業對於存儲業務這方面的需求，目前也是訂單很龐大的。翁偉捷預期，嚴重短缺漲價應持續在今年，也就是說這樣的超級週期至少今年是可以確定會持續，而要看到2028年，由於目前還看不到消費型電子產業的景氣復甦，若今年第二季開始，有明顯逐步看見拉貨潮，接著消費性電子產業市場消費或銷售狀況慢慢有一些不錯的熱度出現，那當然就能夠修正預期，也就需求有一些成長是來自於消費性電子，那原本預期鞏固原來的需求，但因為有新增需求成長，那記憶體的供不應求可能時間就會再被往後遞延，「可能往後遞延個三季到半年左右，可能是這樣子。」但他直言，由於現在還在年初，目前還沒看到有一些相關跡象出現，翁偉捷說，現階段就是先觀察美國市場有沒有機會，製造業景氣已開始慢慢復甦，有沒有機會看到他們大量地拉貨，基本上也要看到第二季才會比較清楚。因此總結來說，翁偉捷強調，整體記憶體市況看來還算暢旺不錯，但看到2028 年「有點言之過早」，最終還是需要觀察這幾個記憶體大國，包括美國、南韓、日本、中國及台灣，尤其要特別留意中國。他補充，中國極有可能因記憶體價格飆升太多，像是存儲業務大廠長江存儲，很可能在未來有擴產計劃，一旦擴產，消息傳開，就會影響到記憶體股價，價格可能會回檔修正，以至於榮景也會被終止。