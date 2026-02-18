初三高乘載來了！交通部高速公路局表示，預估初三（2月19日）國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。民眾把握好天氣出遊走春，熱門景點像是南投日月潭、清境農場勢必湧現大量人潮。國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口自初三（2月19日）開始實施高乘載，《NOWNEWS今日新聞》整理「初三高乘載管制時間、國道即時路況、過年高速公路塞車路段、建議出發時間」一次看。
🟡2026初三2月19日高乘載（3人以上）管制時間
◾13時至18時：國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口高乘載管制。
◾13時至18時：國5「蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道」北向入口匝道高乘載管制。
🟡2026年2月19日初三國道收費措施
◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026年2月19日初三匝道封閉
◾凌晨5時至12時：封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口
◾10時至18時：封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口
◾12時至24時：封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口
🟡2026年2月19日初三建議替代道路
◾國5頭城往坪林地區，建議改走➜台9
◾國1、國3新竹往返台南地區，建議改走➜台61
◾國6南投往返台中地區，建議改走➜台63
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走➜台74、國4
🟡2026大年初三2月19日（周四）易塞車地雷路段
📍國1南向
◾8時至17時，楊梅-新竹
◾9時至17彰化系統-埔鹽系統
📍國1北向
◾9時至22時，西螺-埔鹽系統
◾9時至22時，南屯-后里
◾16時至翌日02時，苗栗-湖口
◾10時至14時，圓山-大華系統
📍國3南向
◾9時至17時，土城-關西
◾8時至12時，快官-霧峰
📍國3北向
◾14時至23時，竹山-中興
◾15時至23時，草屯-霧峰
◾16時至翌日02時，大山-香山
◾18時至22時，關西-大溪
📍國5南向
◾07時至16時，南港系統-頭城
📍國5北向
◾10時至翌日03時，宜蘭-坪林
📍國4西向
◾10時至17時，潭子系統-豐勢
📍國6西向
◾15時至20時，東草屯-霧峰系統
📍國10東向
◾09時至13時，鼎金系統-燕巢系統
📍國10西向
◾14時至21時，仁武-左營端等路段
🟡高速公路即時路況（➡️點此看影像）、2026初三2月19日建議出發時間
連假好天氣，大年初三2月19日開始湧現旅遊車潮。交通部公路局建議，西部國道南向用路人儘量於早上6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議於早上5時前或下午5時後出發。
另西部國道北向用路人，建議南部地區於早上9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局
資料來源：交通部高速公路局
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾13時至18時：國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口高乘載管制。
◾13時至18時：國5「蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道」北向入口匝道高乘載管制。
◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026年2月19日初三匝道封閉
◾凌晨5時至12時：封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口
◾10時至18時：封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口
◾12時至24時：封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口
🟡2026年2月19日初三建議替代道路
◾國5頭城往坪林地區，建議改走➜台9
◾國1、國3新竹往返台南地區，建議改走➜台61
◾國6南投往返台中地區，建議改走➜台63
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走➜台74、國4
📍國1南向
◾8時至17時，楊梅-新竹
◾9時至17彰化系統-埔鹽系統
📍國1北向
◾9時至22時，西螺-埔鹽系統
◾9時至22時，南屯-后里
◾16時至翌日02時，苗栗-湖口
◾10時至14時，圓山-大華系統
📍國3南向
◾9時至17時，土城-關西
◾8時至12時，快官-霧峰
📍國3北向
◾14時至23時，竹山-中興
◾15時至23時，草屯-霧峰
◾16時至翌日02時，大山-香山
◾18時至22時，關西-大溪
📍國5南向
◾07時至16時，南港系統-頭城
📍國5北向
◾10時至翌日03時，宜蘭-坪林
📍國4西向
◾10時至17時，潭子系統-豐勢
📍國6西向
◾15時至20時，東草屯-霧峰系統
📍國10東向
◾09時至13時，鼎金系統-燕巢系統
📍國10西向
◾14時至21時，仁武-左營端等路段
連假好天氣，大年初三2月19日開始湧現旅遊車潮。交通部公路局建議，西部國道南向用路人儘量於早上6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議於早上5時前或下午5時後出發。
另西部國道北向用路人，建議南部地區於早上9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局
資料來源：交通部高速公路局
更多「2026過年」相關新聞。