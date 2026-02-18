2026農曆春節，年假連休9天爽吃「買一送一」速食優惠！《NOWNEWS今日新聞》整理麥當勞、必勝客、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡、達美樂、拿坡里、三商炸雞、繼光香香雞、21風味館、Popeyes、德州美墨炸雞，全台12大速食優惠一次掌握。
麥當勞：買一送一3大優惠！過年刮刮樂免費送炸雞 歡樂送優惠
麥當勞表示，金馬年春節三大優惠爽吃：
◾️全台門市買一送一！即日起至2月19日（四），全球版APP刮刮樂抽獎優惠，享門市單點「大薯買一送一」、「薯餅買一送一」、「蘋果派買一送一」、「勁辣香雞翅（一份2塊）買一送一」、「焦糖奶茶（冰）買一送一」、「麥克雞塊買4送4」，買超值全餐免費送麥脆雞腿1塊（原味／辣味）或勁辣香雞翅（一份2塊）。
麥當勞春節加碼「好運開跑 一馬當先」APP活動，天天中獎100%開抽優惠券。提醒大家，會員每日每帳號可參加1次，隨機領取各種優惠券。兌換期限以麥當勞APP實際顯示為準。
◾️麥當勞歡樂送優惠買一送一！中杯可口可樂、zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰無糖綠茶都享「買一送一」歡樂送優惠；推薦歡樂送獨家「早安優惠雙人餐」209元，爽吃滿福堡、豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、吉事蛋堡、豬肉蛋堡、現烤焙果（7選2）＋飲料或咖啡＋薯餅＋雞塊。
◾️分享盒也享「指定飲品買一送一」！買麥當勞分享盒享超值加購「指定飲品買一送一」，分享盒有麥克雞塊、麥脆雞腿、雞塊雞腿、勁辣香雞翅等選擇；指定飲品包含中杯飲品可口可樂、可口可樂Zero、檸檬風味紅茶（冰）、無糖綠茶（冰）、無糖紅茶（冰）、及經典美式咖啡（冰／熱）、金選美式咖啡（冰／熱）、焦糖奶茶（冰）；限同品項、同冰／熱，最多買5送5（不適用歡樂送）。
必勝客：大披薩買一送一！一公尺派對盒好運醬淋
必勝客過年也有外帶大披薩「買一送一」、外送「買大送小」常態優惠。
春節限定新品「一公尺派對盒 好運醬淋」，首創「全新沾醬3+1」組合，加入明太子醬、義式白醬、切達起司醬及口感酥脆涮嘴的「酥香脆粒」，春節沾喜氣吃好運，即日起開放訂購。
必勝客過年推薦APP專屬單點「金皇軟殼蟹鮑魚大披薩」499元優惠，新春限定「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」大披薩加價249元豪華升級，吃得到五種頂級進口起司。
肯德基：888元開運金磚盒！蛋撻1元多一顆、優惠代碼送一盒
肯德基2026春節開吃「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」,888元行走的財庫有：富貴金沙起司脆雞 × 8＋上校雞塊 × 8＋人氣炸物＋蛋撻禮盒＋開運金沙沾醬。
2月23日前透過PK APP下單，外送單筆滿800元並輸入優惠代碼「800FREE」，再送「原味蛋撻－超極酥禮盒」乙盒；即日起，使用手機點肯德基個人餐，外帶、外送、內用或車道點餐，可享「蛋撻加1元多一顆」。
漢堡王：12大「買一送一」、牛肉堡套餐99元！新春好食光優惠券
漢堡王表示，即日起至3月31日，開吃全新「新春好食光」優惠券！雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯、中杯飲料等「買一送一」，超狂12款餐點砍半價；「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」套餐才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」雙堡也99元，「1+1」自由配69元、89元，整張現省1305元好划算。
提醒大家，全門市（排除機場內、科技廠內店，詳情請洽各門市）各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
摩斯漢堡：冰紅茶買35送35！新春套餐優惠再送蒟蒻
摩斯漢堡表示，過年推薦MOS跨店取慶升級優惠可囤貨，即日起至2月28日，冰紅茶(L) 買35送35、摩斯鱈魚堡指定套餐「買6送2」、指定套餐、早餐「買6送2」等（數量有限，售完為止）。
馬年摩斯漢堡新春優惠套餐，即日起至2月28日，購買MOS新春雙人餐／全家餐，加碼贈送期間限定蒟蒻（蘋果鳳梨／芭樂檸檬）1杯。
◾️新春雙人餐439元！柚香明太子海洋珍珠堡／海老雙蝦堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋北海道可樂餅＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋大冰紅茶2杯＋雙人分享提袋。
◾️新春全家餐539元！柚香明太子海洋珍珠堡／海老雙蝦堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯鱈魚堡＋北海道可樂餅＋摩斯雞塊6個＋月亮薯條＋方塊薯餅3個＋大冰紅茶3杯＋雙人分享提袋。
達美樂：買一送一、買1送2！過年刮刮樂抽一年免費披薩
過年達美樂兩大披薩優惠：
◾️買一送一！優惠代碼「035623」，外送或外帶達美樂金沙火山披薩「免費送大披薩（經典四喜金沙火山限定）」630元起。
◾️買1送2！優惠代碼「278031」，外帶大披薩「買一送一再送可樂」相當於買1送2。
推薦豪華聚餐爽吃「海陸金沙起司火山披薩」優惠，優惠代碼324498「福氣滿滿套餐」888元、優惠代碼575860「好運旺旺套餐」1388元、優惠代碼146924「鴻運爆發套餐」1688元。
◾️一年免費披薩抽獎！即日起至再推出刮刮卡限時加碼，凡購買「海陸金沙起司火山披薩」即可獲得刮刮卡一張，重點是張張有獎！有機會抽到「一年份免費披薩」大獎，每個月都能免費吃達美樂披薩；還有滿額送披薩、滿額送可樂等加菜回饋（各店數量有限，送完為止）。
拿坡里：新品大披薩「買一送一」！蛋塔6入199元
拿坡里披薩・炸雞表示，新年迎好運，全台門市139間內用或外帶，3大優惠開吃：
◾️大披薩買一送一！即日起至3月4日，拿坡里新品大披薩買一送一優惠，兩個大披薩特價490元（原價880元）！指定6款新品口味包含：開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩。
◾️蛋塔一盒199元！限時優惠「原味蛋塔6入」特價199元（原價270元）。
三商炸雞：炸雞買6送6！滿額送「煉乳銀絲卷」
三商炸雞表示，馬年新春「66大順」速食優惠，即日起至2月23日全台門市外帶：
◾️買6塊義式炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價366元（原價780元）
◾️買「10隻檸檬脆皮二節翅」特價99元（原價200元）
◾️「玉米筍」特價39元（原價79元）、「煉乳銀絲卷」特價49元（原價89元）
◾️新春加碼：活動期間，結帳金額滿499元，即贈「煉乳銀絲卷」一份。
繼光香香雞：88折新春套餐送限定春聯！
繼光香香雞表示，迎接農曆春節，88折應景套餐好運開吃，即日起至3月1日，2款新春套餐隨餐附贈限定春聯1張（全台門市限量1萬組，數量有限送完為止）。
◾️「新春大吉餐」特價398元（原價450元）：香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇＋甜心地瓜球2份，現省52元。
◾️「新春開運餐」特價298元（原價340元）：香香炸雞L＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇，現省42元。
21風味館：買一送一21熱客券！香草烤半雞優惠
21風味館表示，即日起至3月24日開吃「21熱客券」最爽買一送一：
◾️買一送一吃時蔬雞汁飯、中薯霸、黃金飯捲等
◾️周一、三、五：「21香草烤半雞 」特價195元（原價285元）、「香草烤雞腿（2入）」188元（原價260元）
◾️周二、四：「烤腿泡麵小薯」特價159元（原價234元）、「半雞烤腿」特價285元（原價415元）
◾️周末五六日：「半雞杏鮑菇」259元（原價380元）、「烤雞送2炸雞」特價530元（原價680元）
Popeyes：新年「花生醬爽辣炸雞腿」開吃！開工優惠搶先看
Popeyes迎接春節過年，即日起至2月25日，新年限定爽吃「花生醬爽辣炸雞腿」，個人餐附贈紅包乙組／相聚餐附贈紅包乙組&春聯乙組（數量有限送完為止）。
官方搶先預告，「開工雙重應援」快閃優惠活動：
德州美墨炸雞：馬年四大炸雞優惠360元！
德州美墨炸雞表示，馬年開運有如上上籤，開吃四大炸雞優惠：
◾️「萬馬奔騰炸雞桶」360元：6塊美式炸雞
◾️「ㄧ馬當先辣味腿排桶」360元：6塊美式辣味腿排
◾️「馬年高蛋白去骨雞胸桶」360元：6塊去骨雞胸肉
◾️「天馬行空兒童來一桶」360元：10條香酥雞柳條
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、漢堡王、摩斯漢堡、達美樂、拿坡里、三商炸雞、繼光香香雞、21風味館、Popeyes、德州美墨炸雞
