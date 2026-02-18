我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一3大優惠！過年刮刮樂免費送炸雞 歡樂送優惠

全台門市買一送一！

麥當勞歡樂送優惠買一送一！

分享盒也享「指定飲品買一送一」！

必勝客：大披薩買一送一！一公尺派對盒好運醬淋

▲必勝客春節限定「一公尺派對盒 好運醬淋」新品。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

肯德基：888元開運金磚盒！蛋撻1元多一顆、優惠代碼送一盒

漢堡王：12大「買一送一」、牛肉堡套餐99元！新春好食光優惠券

▲漢堡王買一送一新春好食光優惠券！牛肉堡套餐99元。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

摩斯漢堡：冰紅茶買35送35！新春套餐優惠再送蒟蒻

新春雙人餐439元！

新春全家餐539元！

達美樂：買一送一、買1送2！過年刮刮樂抽一年免費披薩

買一送一！

買1送2！

一年免費披薩抽獎！

▲過年買達美樂「海陸金沙起司火山披薩」送刮刮樂，抽獎一年免費披薩。（圖／達美樂dominos.com.tw）

拿坡里：新品大披薩「買一送一」！蛋塔6入199元

大披薩買一送一！

蛋塔一盒199元！

三商炸雞：炸雞買6送6！滿額送「煉乳銀絲卷」

繼光香香雞：88折新春套餐送限定春聯！

21風味館：買一送一21熱客券！香草烤半雞優惠

▲Popeyes過年開吃「花生醬爽辣炸雞腿」新品！開工優惠加99元多一份套餐。（圖／Popeyes popeyes.com.tw）

Popeyes：新年「花生醬爽辣炸雞腿」開吃！開工優惠搶先看

◾️ 消費就送薯條！ 2月20日至3月13日，凡到店不限金額消費免費送「肯瓊裹漿脆脆薯條S」乙份。

套餐99元多一份！

德州美墨炸雞：馬年四大炸雞優惠360元！