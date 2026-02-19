農曆春節到來，彩券行再度湧現排隊人潮，台灣彩券公司今（2026）年春節前也推出15款刮刮樂，但該怎麼挑選呢？除了挑選幸運號碼，資深彩券迷發現，不同的刮獎習慣也反映性格，台灣彩券公司也歸納出5大「刮刮樂流派」，並根據不同的特質，推薦符合不同個性喜好的刮刮樂。
一、效率至上派：只刮QR Code掃碼對獎
這類型的人性格果斷、不喜拖泥帶水。在他們眼中，過程不重要，「結果」才是王道，適合參與即時性的短線投資，台彩建議，若預算充足又想趁春節試手氣拼千萬大獎，可試試2000元的「2000萬超級紅包」與1000元「1200萬大吉利」，中獎率分別高達69.33%與70%，適合追求「效率回本」的人。
若是預算有限，又想中獎討個吉利，200元「金馬報喜」與100元「馬年行大運」，2款刮刮樂皆有高達50%的中獎率，玩法直覺且平均每兩張就有一張中獎，可以迅速累積小錢包。
二、完美主義派：能刮的區域全部刮乾淨
連一絲銀漆都不放過，必須整張刮得清清楚楚。這類型的人處事細心、抗壓性強，偏好穩紮穩打，台彩推薦300元「海底大尋寶」與200元「獎金樂翻倍」，這2款刮刮樂都是屬於需要慢慢刮、慢慢對的玩法，多重關卡的設計滿足偏好細心挖掘的樂趣，其中「海底大尋寶」又號稱2026年的「賺錢率冠軍」，也是最有機會以小博大的黑馬。
三、孤高享受派：買完帶回家自己刮
不喜歡彩券行的人擠人，偏好安靜空間享受「刮」的酥脆聲，這類型的人直覺敏銳，容易有驚人的爆發力，台彩推薦2000元的「2000萬超級紅包」與1000元「1200萬大吉利」，前者每年只有在春節期間才會出現的最強刮刮樂，今年有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元皆為史上最多；「1200萬大吉利」中獎率高達70%，今年有8個頭獎1200萬元、200個100萬元皆創新高，2款刮刮樂都很適合獨自在家屏息對獎，享受與百萬、千萬大獎一對一的震撼感。
四、豪氣集資派：整本帶走、全家圍攻
享受熱鬧氣氛，喜歡「包牌」分享運氣，這類型的人社交能力強，通常是團體中的運氣核心，台彩推薦款2000元的「2000萬超級紅包」。每年過年最適合集資的非「2000萬超級紅包」莫屬，除了刮刮樂全年最高頭獎2000萬元今年共有10個外，還有1200個100萬元皆為史上最多，每本只有19張，非常適合家族集資在親友聚會、圍爐時一起挑戰史上最多的百萬、千萬獎項。
五、湊熱鬧第一名派：沒刮到就像沒過年
對他們來說，刮刮樂是跟吃年夜飯、發紅包一樣重要的「年度儀式」，不求發大財，只求參與這份熱鬧氣氛，哪怕只是中個100元，那種「有中獎」的好彩頭就能開心一整年，屬於「知足常樂型」，台彩推薦500元「金馬獎」與「五路財神」皆有濃厚的過年氣息，財富感十足，前者100%中獎率的生肖限定款，保證不會空手而歸，而「金馬報喜」、100元「馬年行大運」、「財源滾滾」與「財神報到」，這幾款皆屬於低面額的年節應景刮刮樂，對於追求儀式感的人來說，再適合不過。
不過，無論是哪一派，台彩也提醒，買刮刮樂應量力而為，過年期間享受與親友同樂的過程，就是2026年最好的開運良藥。
