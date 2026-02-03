我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新春限定年度最強檔 刮刮樂「2000萬超級紅包」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春年度刮刮樂「1200萬大吉利」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「金馬獎」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲2026年新春刮刮樂「五路財神」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲2026年新春刮刮樂「哈啾咪」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲2026年新春刮刮樂「海底大尋寶」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲2026年新春刮刮樂「大三元」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「金好鑽」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「金馬報喜」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「獎金樂翻倍」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「好運連發」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「財源滾滾」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲2026年新春刮刮樂「馬年行大運」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「推金幣」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

▲新春刮刮樂「財神報到」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

馬年迎春，台灣彩券公司在農曆春節前今（3）日再推出5款新刮刮樂，包括為吉祥物量身打造的聯名刮刮樂「哈啾咪」，累計今（2026）年推出的刮刮樂已達15款，百萬元以上獎項達1479個，總獎金逾399億元，破歷年春節前紀錄，甚至首個2000萬元頭獎在基隆被刮出，，還有9個2000萬元中獎機會。不過，目前上市的新春刮刮樂多達15款，想買該怎麼挑選？每張多少錢、頭獎有多少、中獎率又有多高？《NOWNEWS》也整理出新春15款刮刮樂資訊，供民眾購買時參考。台彩今年農曆年前已推出3波新春刮刮樂，首波是1月6日上市的「1200萬大吉利」、「五路財神」、「大三元」、「馬年行大運」、「海底大尋寶」共5款，總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元。今年1月20日再推出5款總獎項超過2460萬個，百萬元以上獎項共1232個，總獎金逾222億元，其中有最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2000萬超級紅包」、總中獎率100%的年度生肖主題「金馬獎」，還有「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」，玩法多樣且獎金、獎項相當豐富。今日台彩再推出5款新春刮刮樂，總獎項超過1220萬個，總獎金逾47億元，其中最受矚目的是台彩首次推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎作為設計靈感的「瑞力酷」和「灣得福」組成，更推出聯名款刮刮樂「哈啾咪」，5000元以上的獎項超過10萬個，頭獎500萬元共有4個，還有「獎金樂翻倍」、「好運連發」、「推金幣」及「財神報到」。至於2026年已上市15款新春刮刮樂售價、中獎率、頭獎數量總整理如下：🟡2000萬超級紅包（售價2000元）刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。🟡1200萬大吉利（售價1000元）面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，頭獎1,200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。🟡金馬獎（售價500元）頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂，總中獎率100%🟡五路財神（售價500元）頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%🟡哈啾咪（售價500元）頭獎500萬元共有4個，超過10萬個5000元以上的獎項，總中獎率42.02%🟡海底大尋寶（售價300元）1000元以上的獎項超過77萬個，頭獎300萬元共有5個，總中獎率36%🟡大三元（售價200元）頭獎200萬元共有7個，總中獎率34%🟡金好鑽（每張售價200元）頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5%🟡金馬報喜（售價200元）最高獎金10萬元多達550個，平均每2張就有1張中獎，總中獎率50.35%🟡獎金樂翻倍(售價200元)有機會刮出1、2、3、5、10倍，最高20倍的獎金，頭獎200萬元共有8個，總中獎率31%🟡好運連發（售價200元）頭獎200萬元共有7個，1000元以上的獎項超過28萬個，總中獎率36%🟡財源滾滾（售價100元）7個頭獎30萬元，總中獎率33%🟡馬年行大運（售價100元）最高獎金5萬元多達150個，總中獎率50.1%，平均每2張就有1張中獎🟡推金幣（售價100元）頭獎50萬元共有8個，總中獎率30%🟡財神報到（售價100元）頭獎60萬元共有8個，總中獎率32%