刮刮樂「1,200萬大吉利」大獎得主又出爐！台彩今（19）日公布，一對年約40歲經營日本料理餐廳的夫妻與一群客人們集資，一共買了25張，在店裡「開刮」，沒想到倒數第二張時刮出100萬大獎，大家直呼日料店晉升「百萬名店」了。「1,200萬大吉利」售價1,000元，共有8個頭獎1,200萬元、200個100萬元；截至18日已刮出3個1,200萬元、56個100萬元。新北市永和區「招財進寶企業社」近日開出二獎，彩券行代理人梁小姐轉述，永和一對經營日本料理店的夫妻與熟客們，每到過年都會有一個特殊的儀式感，就是一起集資買刮刮樂在店裡同樂。梁小姐說，今年他忙除了集資之外，老闆娘還特別帶兒子一起連跑五家永和附近的彩券行，每家各買5張「1,200萬大吉利」，連買5家湊一本；因為老闆娘表示，「散張代表不同運氣」。買了25張後，日料店夫妻與熟客們一起在店裡吧台開刮，不只倒數第2張刮開眾人夢寐以求的100萬元大獎，25張竟然刮中19張；現場氣氛瞬間熱血沸騰，大夥開心直呼日料店晉升「百萬名店」了。