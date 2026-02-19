我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吊車大王豪砸140萬帶全家38人出國旅遊，解決初二要回哪個娘家的世紀難題。（圖／翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）

38人紅眼飛濟州島 團服超吸睛

▲吊車大王胡漢龔2024年時，帶著全家38人前往濟州島過年。（圖／翻攝自臉書@啟德機械起重工程-股公司）

春節全家出動 買彩券成例行活動

被稱為「竹北吊車大王」的胡漢龑，事業版圖橫跨重機械工程領域，年營收高達30億元，家庭生活同樣備受關注，他與4位妻子及14名子女同住，成為地方傳奇人物，每逢農曆新年，不少網友好奇：「初二回娘家要跟哪位太太回去？」對此，胡漢龑選擇以霸氣方式解決，豪砸140萬帶全家38人一同前往濟州島渡假，一次解決外人眼中的「世紀難題」。吊車大王胡漢龑曾在臉書分享，某年大年初二凌晨2點半，帶著母親、妻子與雙方家人共38人搭乘紅眼班機飛往韓國濟州島展開5天旅程，全團統一穿上他鍾愛的「東北大花」外套作為團服，畫面相當壯觀。行程包含汗蒸幕體驗、藥泉寺、雪綠茶博物館等景點，並入住濟州神話世界的五星級藍鼎酒店，整體安排氣勢十足。據胡漢龑透露，當次行程每人約3萬6000元，38人合計花費將近140萬元，面對「初二該回哪個娘家」的提問，他以「全部一起出國」的方式化解，不僅避免厚此薄彼，也讓家族成員同遊共享天倫，網友留言笑稱：「後宮+皇室家族遊」、「胡董應該直接買飛機」、「這也是娶太多的困擾」，討論聲量居高不下。除了出國旅遊，胡漢龑春節期間也常帶著大批家人外出拜拜、買刮刮樂與大樂透，一買就是好幾本，畫面熱鬧，他曾強調自己購買彩券是支持公益，不會把中獎視為目的，並非刻意炫富，這種「一家出動」的過年模式，也讓不少網友覺得既霸氣又接地氣。事實上，胡漢龑出身企業世家，其父胡鵬飛創辦的啟德機械在亞洲重機運輸界名列前茅，胡漢龑接班後持續擴張版圖，更斥資打造新總部「啟德白宮」，身價被外界推估早已破百億，從事業到家庭規模，他的生活方式始終話題不斷。