今（20）日是農曆大年初四，2026 新年 9 天連假已經接近尾聲，快把握所剩不多的假期出遊吧！如果想踏入山林，那麼台灣唯一不靠海的南投絕對是首選。而南投 2025 年最強景點，仍由知名度最高的「日月潭」奪下，但在 2026 年底，最強對手八卦山風景區也將迎來全新地標「松嶺之星」，讓明年的最強景點之爭更加激烈、有看頭！
南投最強景點排行出爐！日月潭吸引 240 萬遊客奪冠
據觀光署近期公布的 2025 年 1 至 11 月景點觀光人潮統計數據，南投縣最強景點確定由「日月潭環潭區」奪下，在 11 個月間吸引 240 萬人次遊客，第二名則是在南投、彰化交界的八卦山風景區，其餘南投景點排名如下：
2025 南投景點觀光人次排行（統計期間 1～11 月）
第 1 名：日月潭環潭區（240 萬 6657 人次）
第 2 名：八卦山風景區（南投地區）（151 萬 7939 人次）
第 3 名：溪頭自然教育園區（139 萬 0069 人次）
第 4 名：車埕（78 萬 6295 人次）
第 5 名：杉林溪森林生態渡假園區（71 萬 5063 人次）
第 6 名：清境農場（61 萬 1638 人次）
第 7 名：九族文化村（57 萬 8276 人次）
第 8 名：塔塔加遊憩區（43 萬 4291 人次）
第 9 名：中臺禪寺（35 萬 4875 人次）
第 10 名：清境高空觀景步道（17 萬 3571 人次）。
南投全新地標 2026 年底登場！松嶺之星進入啟用最後階段
雖然 2025 年南投最強景點仍是日月潭，但未來到南投旅遊又將多一個新誘因！位於八卦山松柏嶺的高空觀景平台「松嶺之星」，經過數年的打造，終於即將與民眾見面了。
松嶺之星特色與亮點
螺旋塔身：塔高58公尺，遠看宛如一座巨型藝術品，純白設計在藍天綠意間格外醒目。
漫步雲端：沿著螺旋步道登高，360 度無死角美景盡收眼底。運氣好的話，還能看見雲海環繞塔身，彷彿置身天空之城。
地理位置絕佳：松嶺之星就位於香火鼎盛的受天宮附近，參拜祈福之餘，也能順道欣賞壯闊景色。
目前松嶺之星工程已進入最後收尾階段，建築輪廓逐漸完整，並於 2025 年聖誕節期間完成點燈。
松嶺之星開放時間表：
2026 年 4 月：主體完工並完成驗收
2026 年底：預計正式對外開放
未來松嶺之星也將成為「台灣好行－八卦山線」的重要站點，不必自行開車也能輕鬆抵達。準備好你的相機，年底一起來南投朝聖這座「懸浮在山林樹海上的人造巨塔」吧！
資料來源：南投縣政府
