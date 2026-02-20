效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹「龍之子」徐若熙，春訓期間致力找回流暢的投球動作，今（20）日在牛棚結束後，獲得監督小久保裕紀稱讚球威很強，並點出已漸漸找回巔峰時期的感覺。據《體育報知》報導，徐若熙本人表示，「感覺投球動作正逐漸變得流暢，慢慢找回了在台灣時的感覺。對於實戰，我隨時都已經做好心理準備。」日前入選2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）的徐若熙，預計2月24日隨軟銀隊返台參加「台日交流賽」。
徐若熙春訓課題 找回流暢投球動作
徐若熙本季轉戰軟銀隊，春訓期間接受投手首席教練倉野信次的一對一指導，致力於投球動作的改良，找回流暢的投球動作。在2月11日首次Live BP（實戰投打），徐若熙最快球速僅148公里，面對8名打者被敲出4支安打，當時軟銀隊監督小久保裕紀認為徐若熙還在調整狀況，因此不針對該次Live BP進行評價。
經過2週的調整，徐若希在今日的牛棚練投中，對投球機制的修正展現出成效。據《體育報知》報導，小久保在今日徐若熙牛棚後給予高度評價，「今天是我目前看下來最好的一次，球威很強，投球動作已經漸漸找回在台灣巔峰時期的感覺了。」
徐若熙今日牛棚後獲好評 找回巔峰時期的感覺
徐若熙在結束牛棚練投後表示，「感覺投球動作正逐漸變得流暢，慢慢找回了在台灣時的感覺。對於實戰，我隨時都已經做好心理準備。」徐若熙日前入選經典賽中華隊，但他會是最後一位報到的旅日球員，預計24日隨軟銀隊回台參加「台日交流賽」，並且以軟銀球員身份參賽，結束才與中華隊會合。
徐若熙在本屆經典賽被視為中華隊王牌投手之一，就連大聯盟官網都點名他是中華隊關鍵因子，並寫下，「身為中華職棒最頂尖的強投之一，徐若熙在去年資格賽中，憑藉接近100英里（160公里）的速球和銳利的滑球令人印象深刻，在3.2局中投出5次三振，吸引了眾多大聯盟球隊的目光，但他最終選擇與日職的軟銀鷹隊簽約。」
