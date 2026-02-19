我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬今（19）日現身臺北大巨蛋，加入中華隊第2階段集訓，返台前已經投了2場熱身賽，古林睿煬認為還有需要持續調整的地方，對於母隊監督新庄剛志對他投球姿勢有疑慮，古林睿煬說，在中華隊這段期間，會把握時間跟投手教練林岳平討論，現階段如何控制住場面，是他現在最想努力調整的方向。古林睿煬返台前已經進行2場紅白戰先發，2月7日主投1局無失分，2月14日則是投2局失1分，他坦言14日的熱身賽狀況比較多，「因為我沒有好好把1局丟完，我的用球數很多，覺得丟得很沒有效率，那還有一些時間，就希望自己可以趕快調整。」火腿隊監督新庄剛志，日前接受日媒採訪時曾表示，古林睿煬投球姿勢與去年相比有些許不同。對此，古林睿煬表示，確實有一些動作可能跑掉，「我回來這裡（中華隊），投手教練也是我比較熟悉的教練，所以趁這段時間就趕快討論一下，找出方法。」古林睿煬透露，中華隊投手教練林岳平當時有透過手機訊息詢問狀態，「訊息講不清楚，所以我們今天就有討論一下。」距離正賽開打時間不到2週，古林睿煬直言，目前要找出方法面對比賽，「不是說我要把自己的狀態調整到怎樣，因為每天狀態確實不一樣，要在這麼早的時間點把自己的狀態拉到很高，然後要能控制自己，我覺得是很難的一件事。」古林睿煬指出，如何控制住場面，是他現在最想努力調整的方向。古林睿煬透露，離開火腿隊前，與隊友伊藤大海、北山亘基互相加油打氣，「希望大家都要加油，然後保持健康，東京見。」古林睿煬笑說，火腿隊隊友都很關心他要投哪場比賽，「大家都會問啊，我就說不要再問了。」