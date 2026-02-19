我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（19）日在臺北大巨蛋展開第2階段集訓，效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊20歲小將張峻瑋今日報到。總教練曾豪駒指出，張峻瑋雖然看起來很青澀，但站在場上能展現出壓制力，雖然與學長們有年齡上的差距，但會主動聊天，不會有陌生感。20歲小將張峻瑋成為本屆經典賽最終30名單「大黑馬」，今日正式加入中華隊集訓，中華隊總教練曾豪駒說，「的確大家可能對峻瑋比較陌生，但他在高中或是去年亞錦賽出賽，我們有看到他在場上對弈感覺，算是大剌剌的選手。」曾總指出，張峻瑋雖然有一點青澀感，「但我相信，以他過往的能力來講，只要站在場上，就可以展現出壓制的狀況。」曾總表示，張峻瑋剛入隊，還需要1、2天觀察，「像是投球時鐘的節奏他有沒有辦法適應，我相信要融入球隊，其實不會困難，因為在座有很多經驗好的學長，或年齡相仿的一個同儕，大家都會互相去帶著他，讓他趕快加入這個團隊。」關於張峻瑋的訓練進度，曾總說，「現在依照球隊的課表，讓他自己去做準備，最重要的是，他是以什麼樣的心態來去參加這個比賽，當然我們會希望他先按照自己的節奏下去做。」曾總指出，張峻瑋與其他學長雖有年紀差距，但觀察下來不會有陌生感，「他滿能夠跟學長們聊天，所以不會感到陌生，就是透過這2天去觀察他球場上的適應能力。」