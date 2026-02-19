我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（19）日在臺北大巨蛋展開第2階段集訓，近期日本媒體都指出，衛冕軍日本武士隊在「台日大戰」所推派的先發投手，高機率是山本由伸。中華隊總教練曾豪駒今日受訪時表示，經典賽一定會遇到強勁的對手，若面對山本，希望團隊回到初衷，去擁抱壓力，擬定了策略就果斷去做，「我相信還是會有機會去做正面對決。」衛冕軍日本隊日前展開集訓，日媒不約而同指出，首戰交手中華隊，推出王牌山本由伸的機率非常高，消息一出也成為高度討論的話題。中華隊總教練曾豪駒今日受訪時直言，在經典賽上，遇到的任何對手，都有一定的能力，「我們就是想辦法先把自己做好，做好自己的策略、節奏，然後透過情蒐，我們再去擬定要去表現策略。」曾總表示，山本無論是在日職、大聯盟都有實績，「你去看他的成績、數據，就是一個很強勁的投手。」曾總認為，無論再怎麼強勁的投手，中華隊都一定會遇到， 「所以去想他很強或是怎麼樣的時候，對我們來講是一種壓力，但是我覺得必須要去擁抱、承受這個壓力，我相信還是會有機會去做正面對決。」曾總希望團隊回到初衷，把自己該做的事情做好，「擬定了策略就果斷去做，因為我覺得很多時候，如果多一個想法，可能在場上就會多一點遲疑，那不如回到自己身上，把自己該做的東西做好。」