2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日正式點燃戰火，大聯盟官網記者萊奇（Will Leitch）與克雷爾（Michael Clair）預測20隊奪冠可能性排名，前3名分別是美國隊、日本隊以及多明尼加隊，中華隊與韓國隊正好是第8名與第9名，克雷爾與萊奇對於C組第2名有不同看法，克雷爾看好中華隊再度成為驚奇，萊奇則是支持韓國隊突破預賽重圍。
大聯盟記者預測經典賽奪冠可能性排名 美國第1、日本第2順位
大聯盟記者萊奇與克雷爾將本屆經典賽參賽20隊進行奪冠的可能性排名，萊奇首選是美國隊，陣中擁有地球上最強的2位投手史金恩茲（Paul Skenes ）與史庫柏（Tarik Skubal），搭配以「法官」賈吉（Aaron Judge）、勞雷（Cal Raleigh）為首的超強打線，戰力可能比3年前更好，「投手戰力簡直是強上一截。」
奪冠排名第2順位克雷爾給了衛冕軍日本隊，「日本近代的統治力，就像2006年以前古巴在國際賽的統治力一樣。」克雷爾指出，即便大谷翔平計劃「只打不投」，但由山本由伸搭配去年澤村賞得主伊藤大海的組合，依然讓日本隊的輪值極具威脅。克雷爾認為，日本隊打線除了村上宗隆與岡本和真2位大聯盟新成員，還加入上次因傷缺席的鈴木誠也，再加上日職中央聯盟MVP得主 佐藤輝明，對方投手幾乎找不到躲藏之處。
中華隊排在第8順位 克雷爾：「預測分組第2晉級邁阿密」
奪冠排名的第3至第7名，2人分別給了多明尼加、委內瑞拉、波多黎各、墨西哥以及加拿大。中華隊則是被克雷爾排在第8順利，「這支球隊可能被視為黑馬球隊（underdogs），但在隊長陳傑憲的帶領下，他們擊敗韓國並戰勝日本奪得2024年 世界12強賽冠軍，這是該隊歷史上最重大的勝利。」
克雷爾指出，雖然12強的對手陣容不如經典賽這麼強，但中華隊本屆也增加了外援，包括芝加哥小熊隊新秀隆恩（Jonathon Long）與印地安人守護者隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。克雷爾認為，中華隊投手端很有天賦，擁有亞利桑那響尾蛇新秀林昱珉、福岡軟銀鷹隊新戰力徐若熙，以及運動家隊潛力新秀林維恩與匹茲堡海盜隊陳柏毓，「我預測中華隊會以C組第2名之姿晉級，前往邁阿密，在那裡任何事都有可能發生。」
萊奇則有不同看法 認為韓國隊能突破預賽重圍
不過萊奇與克雷爾有不同的看法，他認為韓國隊會突破預賽，前進8強，「我得承認選法有點帶著懷舊成分，我深情記得在疫情初期瘋狂觀看韓國職棒比賽的日子，也記得2009年韓國隊在輸給日本隊前差一點就奪冠的樣子。」
萊奇指出，隨著世界其他地方的崛起，韓國隊的地位有所下降，「但這裡依然有很多高品質的球員，除了韓職的球星外，還有具備韓國血統的大聯盟球員，包括老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones）、水手投手唐寧（Dane Dunning）、紅雀投手歐布萊恩（Riley O'Brien，已因傷退賽）以及太空人內野手惠特科姆（Shay Whitcomb）。」
從第10名開始，2人依序排出義大利、哥倫比亞、荷蘭、巴拿馬、英國、古巴、澳洲、以色列、捷克、尼加拉瓜，最後1名則是巴西。
📍大聯盟記者預測經典賽奪冠順序：
📍大聯盟記者預測經典賽奪冠順序：
|排名
|球隊
|1
|美國🇺🇸
|2
|日本🇯🇵
|3
|多明尼加🇩🇴
|4
|委內瑞拉🇻🇪
|5
|波多黎各🇵🇷
|6
|墨西哥🇲🇽
|7
|加拿大🇨🇦
|8
|中華隊🇹🇼
|9
|韓國隊🇰🇷
|10
|義大利🇮🇹
|11
|哥倫比亞🇨🇴
|12
|荷蘭🇳🇱
|13
|巴拿馬🇵🇦
|14
|英國🇬🇧
|15
|古巴🇨🇺
|16
|澳洲🇦🇺
|17
|以色列🇮🇱
|18
|捷克🇨🇿
|19
|尼加拉瓜🇳🇮
|20
|巴西🇧🇷
