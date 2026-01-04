我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）本季輪換中逐漸站穩一席之地的前鋒傑克．拉拉維亞（Jake LaRavia），其實在季外自由市場並非毫無競爭。拉拉維亞目前合約年薪為1200萬美元（約台幣3.8億元），本季已為湖人出賽31場、其中10場先發，場均貢獻8.7分、4.1籃板與1.9助攻，三分球命中率30.9%，每場嘗試約3次。雖然外線手感仍有起伏，但他在防守端的存在感相當明顯，本季場均1.3抄截、0.5阻攻，皆寫下生涯新高，也正是湖人看重的價值所在。拉拉維亞以外圍防守與無球跑動見長，在湖人近期輪換吃緊的情況下，逐步獲得教練團信任，成為固定上場人選。這樣的角色定位，也解釋了為何當初快艇同樣將他列為補強目標。在1月2日湖人主場以128：121擊敗曼菲斯灰熊隊的比賽中，賽後，拉拉維亞談到自己的節奏時表示，當晚很早就進入狀況，「球一直找到我，特別是上半場，我能保持侵略性，只要持續相信自己的出手就好。」他也坦言，目前正從基本功重新調整投籃節奏，希望藉此找回穩定性。拉拉維亞於2022年選秀會首輪第19順位被選中，上季曾效力灰熊與國王，隨後在季外與湖人簽下2年合約。隨著湖人先發得分後衛奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）因傷缺陣，球隊短期內勢必需要更多側翼火力支援，拉拉維亞也被預期將獲得更多進攻機會。目前湖人戰績21勝11敗，暫居西區第5名，在競逐季後賽席位的過程中，每一位能穩定提供攻守輸出的輪換球員都顯得格外關鍵。回頭看季外的自由市場競逐，湖人能在快艇等對手環伺下成功網羅拉拉維亞，或許正是本季陣容深度的重要伏筆。