NBA美國職籃（National Basketball Association）西區強權丹佛金塊近來深陷傷病泥淖，戰力調度已面臨建隊以來最嚴峻的考驗。根據《ESPN》權威記者Shams Charania的最新報導，球隊替補中鋒「大V」瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）因右小腿拉傷，預計至少缺席1個月，這對先發陣容傷兵滿營的金塊而言，無疑是致命的打擊。
這項噩耗讓金塊的禁區深度瞬間歸零。目前金塊5名先發球員中已有4人掛傷號，其中包括三屆MVP 得主約基奇（Nikola Jokic）。如今，連原本預計頂替約基奇戰力的「大V」瓦蘭丘納斯也因傷長期缺陣，金塊的5號位戰力已完全崩盤。
老將價值穩定 全勤紀錄遺憾中斷
現年33歲的瓦蘭丘納斯，本季作為約基奇的替補首選表現相當稱職。在受傷之前，他在本賽季前33場比賽全勤，是板凳席上最穩定的禁區支柱，場均還能貢獻8.5分、4.7籃板及1.2次助攻，投籃命中率高達59.3%。
隨著他進入傷兵名單，連續出賽紀錄將在明日對陣克里夫蘭騎士的比賽遺憾中斷。
在新的替代方案出爐前，教練團恐怕必須採取「小球陣容」或更極端的調度策略，以度過這段丹佛史上最黑暗的時刻。
中鋒禁區「清空」！約基奇與替補同時倒下瓦蘭丘納斯是在昨日金塊擊敗暴龍的比賽中受傷。根據《ESPN》報導，經過進一步診斷後，確認右小腿傷勢需要至少四周的康復時間，並將於2月重新評估傷情。
教練、管理層雙考驗 金塊恐被迫進行「大動作」補強金塊目前戰績排名西區第三，雖然具備競爭力，但在核心球員幾乎全數缺陣的情況下，如何維持戰績成為總教練阿德爾曼（David Adelman）最頭痛的難題。《ClutchPoints》報導指出，金塊管理層可能無法坐以待斃，為了填補禁區空缺，金塊或許將在自由市場尋找待業球員，或是在季中交易大限前積極運作。
