金州勇士老將「嘴綠」格林（Draymond Green）向來以火爆脾氣聞名，他在今（29）日對決多倫多暴龍的比賽中，因不滿對手巴恩斯（Scottie Barnes）防守時「放投」且背對他，在投進三分球後憤而向對方「比中指」並噴垃圾話。然而這一次，笑到最後的並不是格林，暴龍在延長賽將勇士打得潰不成軍，巴恩斯更用歷史級的數據讓勇士付出慘痛代價。衝突的導火線發生在第三節初。當時勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）切入禁區吸引防守，將球分給埋伏在三分線外的格林。負責看防格林的巴恩斯，竟然選擇直接放棄對位，轉身背對格林準備搶籃板，完全無視格林的外線能力。被「羞辱」的格林把握住空檔穩穩命中三分球，隨後情緒激動地朝巴恩斯比出中指，並怒吼：「繼續背對我啊！」這一幕被轉播單位捕捉，立刻在網路上引發熱議。雖然格林全場表現不俗，三分球8投4中攻下21分，柯瑞也狂轟39分，但勇士卻在延長賽徹底崩盤。兩隊正規時間打成122平手，進入延長賽後，暴龍打出一波19比5的攻勢，直接帶走比賽。更諷刺的是，被格林挑釁的巴恩斯全場繳出「23分、25籃板、10助攻」的超級大三元，完全統治了比賽。許多球迷紛紛在社群媒體上嘲諷格林：「那記中指真的『回力鏢』了」、「惹火巴恩斯是你今天最大的錯誤」、「才進一顆三分球就在那邊囂張，結果輸球又輸錢」。格林本季稍早才因兩次技術犯規遭驅逐，生涯累積罰款正式突破100萬美元大關。這次對巴恩斯比出明顯的不雅手勢，預料聯盟近日將會追加罰款。儘管總教練柯爾（Steve Kerr）賽後仍力挺子弟兵，稱讚格林展現了極佳的能量與防守，但勇士全場發生高達21次失誤，奉送對手35分，才是輸球主因。中止3連勝的勇士，接下來將飛往紐約，準備在30日背靠背出戰布魯克林籃網。