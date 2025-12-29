我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽持續熱戰，近期苦吞3連敗的洛杉磯湖人，今（29）日於主場迎戰沙加緬度國王，頭號球星唐西奇（Luka Doncic）手感絕佳半場攻下24分，一度準到大展笑容，率領湖人半場就取得15分領先，下半場也持續拉開領先優勢，終場125：101擊敗國王。唐西奇上場33分鐘就貢獻34分，2天後將年滿41歲的詹姆斯（LeBron James）全場24分，但末節拚到疑似背部緊繃退場。湖人主力里夫斯（Austin Reaves）本場持續因傷缺陣，但雙星詹姆斯、唐西奇聯手出擊，幫助湖人首節建立6分領先。次節雙方第二陣容命中率降低，湖人則有替補後衛史密斯（Nick Smith）擔任板凳暴徒，持續拉開分差，國王進攻端戰術跑不出來，僅靠德羅展（DeMar DeRozan）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）零星單打取分，上半場後段，詹姆斯接獲唐西奇妙傳，上演反手爆扣，引發全場球迷驚呼，湖人半場打完取得15分領先。國王第三節命中率回升，但防守端仍讓湖人予取予求，單節再攻下31分，湖人帶著近20分領先進入決勝節。末節開始，湖人仍把主力陣容擺在場上，維持20分領先優勢，但詹姆斯於末節剩下5分鐘時，下落時與德羅展發生碰撞，扶著背部提前退場，在場邊見證湖人24分差止敗。數據方面，唐西奇上場33分鐘就攻下全場最高34分、6籃板與7助攻，詹姆斯貢獻24分、5助攻，史密斯上場17分鐘就拿到21分，適時補上里夫斯缺陣的火力空缺，輸球的國王全隊5人得分上雙，德羅展22分全隊最高，菜鳥中鋒雷諾（Maxime Raynaud）上場30分鐘攻下14分、9籃板。湖人過去3場分別輸給快艇、太陽跟火箭，合計輸分多達66分，攻守失序也讓總教練瑞迪克（JJ Redick）忍不住開噴球員，所幸本戰狀態回溫，終場24分差擊敗國王，戰績來到20勝10敗，下一戰將於美國時間30日，在主場迎戰東區第一的活塞，該戰也將是詹姆斯41歲生日。