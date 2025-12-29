我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人今（29）日125：101擊敗國王，終止3連敗小低潮，手持雙向合約的21歲替補後衛史密斯（Nick Smith Jr.）挺身而出，上場23分鐘就貢獻21分，讓詹姆斯（LeBron James）、總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後都大讚其表現，出生於2004年的史密斯，早在國中時期就名滿全美，靠著高四球季場均26.5分瘋狂表現下，被《247體育》評為2022梯全美第一高中生，也是《今日美國》該年度的全美最佳高中籃球運動員，一時風光無限。但一片光明的未來，卻在史密斯升上阿肯色大學後急轉直下，他因傷病錯過大半球季，場均數據剩下12.5分、1.7助攻，投籃命中率更僅有37.6%，從原本的全能新星，變成低效率砍分手。史密斯最終於2023年參與NBA選秀，以首輪27順位被黃蜂選中，過去2年合計出賽111場，場均18.6分鐘上場時間內貢獻8分、1.8籃板與1.8助攻，並無太多亮眼發揮，由於黃蜂後衛人手爆滿，最終史密斯遭到釋出，今年轉與湖人簽下雙向合約。史密斯今年適時把握機會，儘管上場時間並未明顯激增，但效率有好轉跡象，過去2年投籃命中率皆不到40%，今年上升到合格的43.8%，本場更在湖人缺少里夫斯（Austin Reaves）情況下打出代表作，替補上場23分58秒，總計14投8中、含5顆三分球，高效砍下21分，另有3籃板與1助攻，銜接唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯輪流退場休息時的火力空缺。湖人總教練瑞迪克賽後被問到史密斯表現時，也大讚表示，「要知道，今晚以前，他已經幫我們贏下2場比賽，今晚也是如此。」而2天後將年滿41歲的詹姆斯也不吝給足小老弟情緒價值，「沒有人會對他的得分能力感到吃驚，他一直都是這樣。」出生日期：2004年4月18日（21歲）身高體重：188公分、83公斤球衣背號：20號出生地點：阿肯色州傑克森維爾最高學歷：阿肯色大學選秀順位：NBA2023年首輪第27順位效力球隊：夏洛特黃蜂（2023-2025）、洛杉磯湖人（2025-）場均數據：18.6分鐘、8分、1.7籃板、1.8助攻、投籃命中率39.5%