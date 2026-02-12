隨著金州勇士在交易大限前將潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）送往亞特蘭大老鷹，這段長達4年半、充滿矛盾的合作關係正式劃下句點。近日，《ESPN》記者Anthony Slater爆料指出，雙方關係的崩盤並非一朝一夕，而是源於一場激烈的辦公室衝突，以及隨後庫明加多次拒絕出賽的抗議。
閉門會議成最後稻草！12月10日師徒關係徹底爆炸
根據《ESPN》記者Anthony Slater報導，去年12月10日在庫明加與總教練柯爾（Steve Kerr）的一場閉門會議，被視為雙方分道揚鑣的轉折點。知情人士形容那是兩人長期冷戰中「最激烈的一次爆發」。
在那場對話中，柯爾對庫明加缺乏團隊融入感與競爭心感到失望，而庫明加則宣洩了多年來未受教練信任的委屈。對話最終以柯爾憤一怒之下把戰術白板砸向辦公室收場，這記重響象徵著師徒關係徹底決裂。
定位大分歧！柯爾想打造「頂級終結者」 庫明加一心想持球
報導指出，雙方的矛盾早在2021年選秀日就已埋下。當時柯爾與球探部門更看好球商優異、契合體系的華格納（Franz Wagner），但球隊老闆最終選擇了體能天賦上限更高的庫明加。
在場上定位方面，柯爾希望將庫明加打造成馬里安（Shawn Marion）或戈登（Aaron Gordon）那樣不佔球權、專注防守與吃餅的「頂級終結者」；然而，庫明加深信自己具備成為「核心持球創造者」的實力。這種長期對角色認知的偏差，最終導致他在合約談判中也與球團產生裂痕，高層甚至開始質疑他：「到底是在乎球隊贏球，還是只在乎按照自己的方式贏球？」
庫明加被爆曾4度拒絕上場
在雙方關係惡化後，庫明加曾遭遇連續16場比賽未能出賽的低潮。過去外界普遍認為這是柯爾的單方面決定，但最新內幕指出，庫明加當時也採取了消極的態度。
球隊消息來源透露，在庫明加掉出輪替的期間，球隊曾4次要求他準備上場，但他有3次拒絕在垃圾時間亮相，認為這對他是一種羞辱。此外，在當地時間1月2日對陣雷霆的比賽中，原本在柯瑞（Stephen Curry）等人缺陣下，庫明加有望獲得大量時間，但他卻以「背部痠痛」為由主動缺席，球團內部將此舉視為他「放棄球隊」的正式聲明。
交易告別灣區 老鷹隊將迎來「重生」的庫明加
最終，勇士隊決定止損，將庫明加與射手希爾德（Buddy Hield）打包送往老鷹，換回禁區大將波爾津吉斯（Kristaps Porziņģis）。
雖然庫明加目前因左膝骨挫傷還沒身披老鷹出賽過，但他預計將在全明星賽後復出。對這名年僅23歲的天才球員而言，離開舊金山或許是尋求「持球核心」夢想的新起點，而對勇士而言，這則是一個慘痛的教訓。
