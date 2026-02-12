連續30期頭獎摃龜的威力彩，今（12）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看13.5億元。同時，電腦型彩券春節加碼也開跑，今日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等6款遊戲天天開獎，其中大樂透加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，而今彩359頭獎加碼至1000萬元。
台彩表示，由於威力彩頭獎已連續30期摃龜，在高頭獎吸引下，預估這期銷售金額可達6億元至6.5億元，頭獎累積金額預估上看 13.5億元。如1注獨得，為第5屆第3高頭獎獎金。而根據台彩統計，近12年來威力彩也僅開過16次10億元以上頭獎，其中去年只開過2次。
春節加碼今起跑 大樂透、今彩539連開20天
若覺得威力彩太難中，台彩春節加碼活動今日也正式起跑，加碼總金額12億元創新高，其中大樂透2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，加碼期間民眾購買大樂透可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項。
大樂透加開100萬元及10萬元大、小紅包獎項
春節加碼期間內，大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號（大、小紅包獎號互不重複），民眾購買的每1注大樂透只要對中9個「春節大紅包」獎號中任6個號碼即中「春節大紅包」獎項，同時對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」獎項，「春節大紅包」共有480組，每組獎金100萬元，「春節小紅包」共有800組，每組10萬元。
特別提醒的是，加碼活動期間內若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期「春節大紅包」及「春節小紅包」獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分，若「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，「春節大紅包」獎號仍將繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或是至3月3日為止。
今彩539春節加碼 頭獎提高至1000萬元
上市至今邁入第20年的今彩539，這回也首次舉辦春節加碼，不僅自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，頭獎單注獎金也自800萬元加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高至3000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。
今彩539在第5屆前2年累計頭獎中獎注數達739注，平均每期就有1.17個頭獎幸運兒，今年首次舉辦春節加碼且期期頭獎加碼至1000萬元，也要讓民眾天天都有機會成為千萬富。
BINGO BINGO賓果賓果 2月27日至3月3日也有加碼
每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果2月27日至3月3日「基本玩法」獎金加碼。
台彩表示，民眾可於開獎當天晚上9點30分至台彩官網www.taiwanlottery.com查詢各遊戲開出的獎號，開獎結果則預計會在開獎當日晚上10時進行公告。
