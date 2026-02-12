美國最高法院針對川普（Donald Trump）全球對等關稅徵收合法性的裁決，遲遲未出爐，而美國財政部當地時間週三公布的數據則顯示，美國關稅收入大幅成長，光1月就有300億美元，本財政年度累計關稅總額已達1240億美元，比2025年同期大增304%，與此同時，預算赤字也有所下降。
根據財經外媒《CNBC》報導，截至1月、美國2026財政年度的頭4個月，聯邦政府預算赤字從去年同期的8400億美元，降至6970億美元，跌幅為17%；在對日曆差異進行調整後，2026年度至今的赤字則下降21%，光是計算今年1月，聯邦政府的950億美元預算赤字，按年就減少了26%。
川普去年4月宣布所謂的對等關稅，全球幾乎沒幾個國家倖免，此後白宮持續與貿易夥伴談判，在一些較為激進的關稅措施上讓步，但大致仍保持強硬立場。
去年11月，美國最高法院舉行了口頭辯論，質疑川普政府徵收對等關稅的法理依據，原定1月裁決，但一延再延，白宮已多次重申，如果裁決不利，美國可能被迫退還迄今徵收的關稅，對經濟的負面影響不容小覷，強調關稅措施有助於減緩預算赤字的成長速度。
原文連結：Tariff revenue soars more than 300% as U.S. awaits Supreme Court decision
