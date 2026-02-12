我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美國職棒大聯盟最新消息，亞利桑那響尾蛇的台裔球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），在打擊練習時不慎發生鉤狀骨骨折，將於美國時間周三接受手術，不僅確定缺席3月初開打的WBC世界棒球經典賽，甚至可能錯過MLB開季。此則消息最早由MLB記者吉伯特（Steve Gilbert）報導，卡洛爾在打擊練習時不慎造成左手鉤狀骨骨折，將動手術治療，確定缺席3月初開打的WBC世界棒球經典賽之外，可能會脫離戰線一段時間，包含MLB春訓與開季都可能因傷缺席，隨後ESPN記者帕桑（Jeff Passan）也跟進報導證實此事。母親為台灣人的卡洛爾，原本就是美國大聯盟潛力新秀，2023年勇奪國聯新人王同時入選明星賽，歷經2024年小低潮後，去年健康出賽，整季出賽143場，繳出打擊率2成59、31轟、84分打點與34盜壘成績單，為生涯首度達到單季30轟，OPS+140也創新高。中華隊從去年初就積極徵招卡洛爾入隊，但隨著他本季再創佳績，季後被選進WBC美國代表隊，原本有機會在複賽與中華隊同場競逐，如今因手術治療確定缺席WBC。