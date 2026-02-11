我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本職棒前讀賣巨人內野手岡本和真，正式踏上美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舞台，加盟多倫多藍鳥隊，展開旅美新篇章。(圖／美聯社／達志影像）

▲日本職棒前西武獅王牌投手今井達也，正式踏上美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舞台，加盟休士頓太空人隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲村上宗隆新球季加盟芝加哥白襪，雙方簽下2年總額約3400萬美元的合約，成為白襪重建計畫中的核心人物。（圖／美聯社／達志影像）

球員 2026年效力球隊 大谷翔平 洛杉磯道奇 佐佐木朗希 洛杉磯道奇 山本由伸 洛杉磯道奇 達比修有 聖地牙哥教士 松井裕樹 聖地牙哥教士 菊池雄星 洛杉磯天使 今永昇太 芝加哥小熊 鈴木誠也 芝加哥小熊 菅野智之 科羅拉多洛磯 今井達也 休士頓太空人 村上宗隆 芝加哥白襪 岡本和真 多倫多藍鳥 吉田正尚 波士頓紅襪 千賀滉大 紐約大都會 Lars Nootbaar 聖路易紅雀

旅美日籍投手菅野智之今（11）日找到新東家，將加盟美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）科羅拉多洛磯隊，雙方簽下一紙總值534.7萬美元（約1.68億新台幣）的單年度合約。本季擁有大聯盟合約的15位日籍球員，全數確定新球季落腳之處，其中國家聯盟西區最多日本人，包含效力洛杉磯道奇隊的大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希以及聖地牙哥教士隊的達比修有、松井裕樹，以及洛磯隊的菅野。36歲的菅野去年挑戰大聯盟，身穿金鶯隊戰袍出賽30場，留下10勝10敗、防禦率4.64的成績，休賽季菅野成為自由球員，在下家未定的情況下，菅野仍選擇投入2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），成為日本武士隊一員，今日確定加盟洛磯，延續大聯盟生涯。在菅野新東家出爐後，旅美的日本球員新球季所屬隊伍都已確定，休賽季有3名選手成功利用入札制度轉戰大聯盟，埼玉西武獅投手今井達也與休士頓太空人隊簽下3年5400萬美元（約16億新台幣）、養樂多燕子隊內野手村上宗隆與芝加哥白襪隊簽下2年總額3400萬美元（約10億新台幣）、讀賣巨人隊內野手岡本和真與多倫多藍鳥隊簽下4年總額6000萬美元（約18億新台幣）的合約。今年擁有大聯盟合約的日本人包含紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）在內共計15人。其中，國家聯盟西區除了洛磯隊外，還有隸屬道奇隊的大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希3位投手，以及隸屬教士隊的達比修有、松井裕樹兩位投手，該區共有6名日本人。其餘日籍選手分別是芝加哥小熊隊投手今永昇太、外野手鈴木誠也，洛杉磯天使隊菊池雄星紐約大都會隊千賀滉大以及波士頓紅襪隊吉田正尚。