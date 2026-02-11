新球季轉戰日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙，今（11）日進行春訓首次Live BP（實戰投打），結果不盡理想，一共面對8位打者，共投20球（9顆壞球），被敲出4支安打，除了3位鎖定首球出棒的打者外，其餘5位打者都是壞球走在前，日媒《西日本體育》形容，徐若熙首次Live BP表現相當苦澀。
徐若熙本季首次Live BP 面對8打者被敲4安
徐若熙今日首度進行Live BP，被排在第1個登板，面對首棒打者柳町達，徐若熙先連續投出2顆壞球，隨後讓柳町敲出中外野飛球出局。隨後徐若熙遭遇經典賽日本隊國手牧原大成與近藤健介，牧原鎖定第1球敲出左外野安打，近藤則是在1好2壞後選擇偏高失投球敲出中外野安打。
被連敲2安後，徐若熙進入一、三壘有跑者的局面，谷川原健太在1好1壞後敲出左外野高飛犧牲打，後續正木智也在2壞球後敲出中外野深遠二壘安打，川瀨晃在1好2壞後敲出中外野飛球出局。最後2棒打者井上朋也與笹川吉康都打第1球，分別敲出中外野飛球與三壘界外飛球出局。
徐若熙首次Live BP壞球偏多 日媒形容表現苦澀
徐若熙面對完8位打者後退場，總計用20顆球，11顆好球、9顆壞球，被敲出4支安打，沒有三振、保送，除了牧原、井上、笹川攻擊第1球外，徐若熙面對其餘5位打者的首球都是壞球走在前。
日媒《西日本體育》形容，徐若熙被敲安後露出苦笑，「對這位『台灣至寶』而言，首次的實戰形式投球表現相當苦澀。」
📍徐若熙首次Live BP紀錄
1.柳町達：壞球、壞球、中外野飛球出局
2.牧原大成：左外野安打
3.近藤健介：壞球、好球、壞球、中外野安打
4.谷川原健太：壞球、一壘界外球、左外野高飛犧牲打
5.正木智也：壞球、壞球、中外野二壘安打
6.川瀨晃：壞球、好球、壞球、中外野飛球出局
7.井上朋也：中外野安打
8.笹川吉康：三壘界外飛球出局
我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若熙今日首度進行Live BP，被排在第1個登板，面對首棒打者柳町達，徐若熙先連續投出2顆壞球，隨後讓柳町敲出中外野飛球出局。隨後徐若熙遭遇經典賽日本隊國手牧原大成與近藤健介，牧原鎖定第1球敲出左外野安打，近藤則是在1好2壞後選擇偏高失投球敲出中外野安打。
被連敲2安後，徐若熙進入一、三壘有跑者的局面，谷川原健太在1好1壞後敲出左外野高飛犧牲打，後續正木智也在2壞球後敲出中外野深遠二壘安打，川瀨晃在1好2壞後敲出中外野飛球出局。最後2棒打者井上朋也與笹川吉康都打第1球，分別敲出中外野飛球與三壘界外飛球出局。
徐若熙首次Live BP壞球偏多 日媒形容表現苦澀
徐若熙面對完8位打者後退場，總計用20顆球，11顆好球、9顆壞球，被敲出4支安打，沒有三振、保送，除了牧原、井上、笹川攻擊第1球外，徐若熙面對其餘5位打者的首球都是壞球走在前。
日媒《西日本體育》形容，徐若熙被敲安後露出苦笑，「對這位『台灣至寶』而言，首次的實戰形式投球表現相當苦澀。」
📍徐若熙首次Live BP紀錄
1.柳町達：壞球、壞球、中外野飛球出局
2.牧原大成：左外野安打
3.近藤健介：壞球、好球、壞球、中外野安打
4.谷川原健太：壞球、一壘界外球、左外野高飛犧牲打
5.正木智也：壞球、壞球、中外野二壘安打
6.川瀨晃：壞球、好球、壞球、中外野飛球出局
7.井上朋也：中外野安打
8.笹川吉康：三壘界外飛球出局
更多「2026經典賽」相關新聞。