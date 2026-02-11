我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士老闆喬·拉科布（Joe Lacob）長年將字母哥視為「夢幻目標」。（圖／路透／達志影像）

霍斯特（Jon Horst，公鹿總管）和老闆們並不想放走字母哥

不願為傑克森過度犧牲2030年後的選秀資產

▲勇士不願為傑克森過度犧牲2030年後的選秀資產，這項談判也宣告破裂，傑克森最終被交易至猶他爵士。。（圖／美聯社／達志影像）

鵜鶘隊在墨菲的問題上始終沒有讓步

。

若要鵜鶘點頭交易，至少需要三個不受保護的選秀權

▲勇士也和鵜鶘之間進行了多次談判，但聯盟消息人士稱，鵜鶘隊在墨菲的問題上始終沒有讓步。（圖／美聯社／達志影像）

這項交易清除了隊內的動盪因素（指庫明加的離隊意願），同時保留了未來追求巨星的「彈藥」。

▲在交易截止日空降金州勇士的「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／美聯社／達志影像）

除了可能重啟字母哥的談判外，邁阿密熱火中鋒巴姆·阿德巴約（Bam Adebayo）已成為勇士內部密切關注的對象

▲勇士除了可能重啟字母哥的談判外，邁阿密熱火中鋒巴姆·阿德巴約（Bam Adebayo）已成為勇士內部密切關注的對象。（圖／美聯社／達志影像）