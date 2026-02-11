金州勇士隊在今年交易截止日前的操作引發熱議。儘管球團展現出高度侵略性，但根據美國媒體《ClutchPoints》資深記者Brett Siegel報導，勇士最終僅完成了備案中的「C計畫」，網羅波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），而前兩大目標「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）、墨菲（Trey Murphy III）的交易均以失敗收場，《ClutchPoints》也分析了其中原因，以及後續可能計畫。
公鹿根本沒認真談字母哥交易
勇士老闆喬·拉科布（Joe Lacob）長年將字母哥視為「夢幻目標」。在截止日前，勇士曾開出「4首輪套餐」等極具吸引力籌碼，一度讓公鹿管理層感到著迷。然而，公鹿最終決定將字母哥留至休賽季再做打算，讓勇士的「A計畫」宣告止步。
與其他試圖試探公鹿意圖、並未一開始就將所有籌碼擺上檯面的球隊不同，勇士隊提出了一個積極的方案，其中包括4個不受保護的首輪選秀權。而且公鹿隊管理層中的許多人對從勇士隊獲得2030年以後不受保護的選秀權的想法「非常感興趣」。
「公鹿隊對勇士隊以選秀權為主的交易方案表現出了濃厚的興趣，聯盟消息人士稱，他們更看好勇士隊的選秀權，而不是其他任何球隊的選秀籌碼。」然而，Brett Siegel指出，「勇士隊在最初的談判中就意識到，得到字母哥的可能性微乎其微。」
「那些直接與公鹿隊就字母哥進行談判的球隊所釋放出的信號表明，霍斯特（Jon Horst，公鹿總管）和老闆們並不想放走字母哥。字母哥從未明確要求他們交易他，而且根據字母哥自己的說法，他希望繼續成為這支球隊的門面。」聯盟中不少和公鹿隊接觸的高層都認為被耍了，而公鹿則在這次談判中獲得許多資訊，為他們休賽期圍繞字母哥尋找補強陣容最好準備。
勇士「B計畫」是墨菲和傑克森
隨後，勇士轉向「B計畫」，與曼非斯灰熊討論全明星長人傑克森的交易。然而，灰熊要求至少3個首輪選秀權的高昂報價，加上明星前鋒吉米·巴特勒（Jimmy Butler）於1月19日遭遇右膝十字韌帶（ACL）撕裂重傷，改變了勇士的賽季布局。由於不願為傑克森過度犧牲2030年後的選秀資產，這項談判也宣告破裂，傑克森最終被交易至猶他爵士。
「勇士隊對傑克森的最終報價包括兩個選秀權、某種形式的互換、庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）以及一份出於薪資考慮而準備的合約。儘管灰熊隊對穆迪（Moses Moody）表示出了興趣，但勇士隊並不願意用他換傑克森。交易穆迪以及一些會束縛他們未來的選秀權，對金州勇士隊來說並非理想的結果。」Siegel如此表示。
Siegel指出，勇士也和鵜鶘之間進行了多次談判，但聯盟消息人士稱，鵜鶘隊在墨菲的問題上始終沒有讓步，他們相信墨菲有潛力成為多次入選全明星的球員。「消息人士稱，勇士隊準備用一個2026年不受保護的首輪選秀權，以及一個2028年受到一定程度保護的選秀權（鵜鶘隊也對此表現出一定的興趣），來換取墨菲。」
但鵜鶘堅持要求高價，雖然其他球隊對庫明加感興趣，但他們並不認為他是未來建隊所需的年輕天才。消息人士稱，如果若要鵜鶘點頭交易，至少需要三個不受保護的選秀權，這讓勇士決定退出。
執行C計畫 低價購入波爾辛吉斯
在兩大目標接連失利後，勇士啟動了與亞特蘭大老鷹的「C計畫」。勇士最終送出前鋒強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）與射手巴迪·希爾德（Buddy Hield），在不動用任何選秀權的情況下換回波爾辛吉斯。
勇士總管小麥克·鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）表示，這項交易清除了隊內的動盪因素（指庫明加的離隊意願），同時保留了未來追求巨星的「彈藥」。波爾辛吉斯具備籃筐保護與外線投射能力，且其到期合約為球隊在今年夏天提供了極大的操作空間。
今夏瞄準阿德巴約與最強情侶檔
報導特別指出，勇士保留大量資產是為了在休賽季發動更大的攻勢。除了可能重啟字母哥的談判外，邁阿密熱火中鋒巴姆·阿德巴約（Bam Adebayo）已成為勇士內部密切關注的對象。
拉科布計畫利用旗下WNBA新球隊「金州女武神」追逐阿德巴約的女友、WNBA四屆MVP阿雅·威爾森（A'ja Wilson）。若能同時將這對籃壇最強情侶檔帶回灣區，讓他們分別成為兩支球隊的門面，將是勇士休賽季最具野心的戰略藍圖。
消息來源：ClutchPoints
