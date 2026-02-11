中央氣象署表示，今明兩天（2月11日至2月12日）冷空氣南下，北部、宜蘭降溫，鋒面導致基隆北海岸、東半部降雨機率提高，周五至周日（2月13日至2月15日）全台回溫轉晴，但除夕至大年初四（2月16日至2月20日）再受冷空氣影響，北部、東半部轉濕涼，年假天氣變化仍待觀察。
今天天氣：鋒面通過 東北季風南下
2月11日今天天氣，氣象署指出，清晨鋒面快速通過，隨後東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部、恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區、大台北也有零星降雨，雖然降雨不多，外出仍建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，清晨局部仍有輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為13至15度，南部、花東16至18度，感受偏涼，高溫在北部及宜花略下降到19至22度，中南部、台東則可來到24至27度，感受較溫暖。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強及影響，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：水氣減少 白天逐漸回溫
2月12日明天的天氣，氣象署說明，清晨仍偏涼，白天起東北季風減弱，各地氣溫回升；水氣稍減少，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；中部以北、宜蘭低溫12至16度，南部、花東15至17度，白天高溫在北部、宜花19至22度，中南部、台東23至27度。
一周天氣：好天氣到周末 除夕冷空氣南下
氣象署提及，周五、周六情人節、周日小年夜全台都會回溫，白天普遍可達26至28度，南台灣更是上看30度；下周一除夕至下周四大年初四清晨，受到新一波冷空氣影響，北部、東半部整天剩下16至19度，體感轉濕涼，中南部也降到18至24度。
過年天氣方面，下周一除夕鋒面通過，「桃園以北、東半部」有局部短暫雨，下週五大年初五（1月21日）放晴回暖。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
2月11日今天天氣，氣象署指出，清晨鋒面快速通過，隨後東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部、恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區、大台北也有零星降雨，雖然降雨不多，外出仍建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，清晨局部仍有輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為13至15度，南部、花東16至18度，感受偏涼，高溫在北部及宜花略下降到19至22度，中南部、台東則可來到24至27度，感受較溫暖。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，鋒面通過及東北季風增強及影響，環境風場轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：水氣減少 白天逐漸回溫
2月12日明天的天氣，氣象署說明，清晨仍偏涼，白天起東北季風減弱，各地氣溫回升；水氣稍減少，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；中部以北、宜蘭低溫12至16度，南部、花東15至17度，白天高溫在北部、宜花19至22度，中南部、台東23至27度。
氣象署提及，周五、周六情人節、周日小年夜全台都會回溫，白天普遍可達26至28度，南台灣更是上看30度；下周一除夕至下周四大年初四清晨，受到新一波冷空氣影響，北部、東半部整天剩下16至19度，體感轉濕涼，中南部也降到18至24度。
過年天氣方面，下周一除夕鋒面通過，「桃園以北、東半部」有局部短暫雨，下週五大年初五（1月21日）放晴回暖。
資料來源：中央氣象署、環境部